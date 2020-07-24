山景邨連續4年傳異味 　邨內多宗確診　居民憂變康美樓2.0

本港連續三日錄得過百宗新冠肺炎個案，市民對疫情憂心忡忡。有屯門區議員指，山景邨近景樂樓一帶連續4年傳出異味，管理處曾派人通渠仍無法根治異味問題，有低層住戶每日都受異味困擾。區議員表示，山景邨內連日來已有7宗確診新冠肺炎個案，有居民擔心異味源頭令景樂樓變「康美樓2.0」。

屯門區區議員黃丹晴指，自去年6月起，陸續接獲街坊投訴，指山景邨近景樂樓一帶經常傳出異味，臭味甚至飄至景樂樓的7層住戶亦聞到，屯門社區網絡成員羅焯勇更表示：「一經過就好大陣屎味」。

黃丹晴表示，有居民指異味問題已至少存在4年，管理處曾於今年派人到景樂樓一帶通渠，惟不久後又再傳出異味，「估計應該不是渠的問題，但不知道源頭為何。」黃丹晴補充，山景邨衛生環境欠佳，近輕鐵路軌一帶又有垃圾堆積問題，不少居民擔心邨內衛生差，會加快傳播疫情，「好多人驚之前青衣長安邨Y型渠事件重演」。

屯門區區議員黃丹晴指，自去年6月起，陸續接到有街坊投訴，指山景邨近景樂樓一帶經常傳出異味，臭味甚至飄得景槳樓的7層住戶亦聞到。（受訪者提供）

黃丹晴指，居民不滿管理處及法團的清潔工作不足，他聯同約30名山景邨居民，於星期一（20日）到管理處請願，要求「全邨大清洗」，加強屋邨清潔行動，而管理處至今仍未有相關行動，「我當然想防患於未然，但管理處踢一踢先郁一郁」。

《香港01》正就事件向屋邨管理處查詢。