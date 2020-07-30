【全日禁堂食】髮型屋變用膳場所　負責人：恢復午市堂食仍會開放

新型冠狀病毒疫情持續，政府昨日（29日）起實施全日禁止堂食的措施，令大量上班人士和市民被逼在戶外的惡劣環境之下、日曬雨淋地脫下口罩吃飯。民間相繼有不同場地開放予市民入內用餐，除了區議員辦事處、教會，連髮型屋亦在行列之中。 有位於尖沙咀的髮型屋，昨晚宣布由今天至8月2日均會暫停全日預約，將整個場地留給要找地方吃飯的市民。店主古先生表示，不知道此舉是否會影響生意，只希望在如此情況之下行出一步「做咗先」。

食肆全日禁堂食實施兩日，民間怨聲載道，政府除了決定開放社區會堂用作飯堂，讓市民入內用膳，今日稍後時間亦宣布餐飲業務處所可以恢復早市及午市堂食，但每枱不可坐多過2個人。不過在此之前，市民為外出用膳已承受了不少苦況，加上天氣時晴時雨，有網民設立了「各區午間免費用饍地點分享」，並有不少場所響應，今日起於午飯時段開放場地。

「有啲人踎喺地下食飯，或者將個飯放喺地上，我覺得好慘，想做返少少嘢幫佢哋。」 Hanabi Hair Studio負責人古先生

入內前需量額溫及消毒雙手

自帶飯盒到髮型屋吃飯看似新奇，其實十分荒誕。Hanabi Hair Studio負責人古先生指，昨日在網上見到不少關於市民在街上用膳的消息，當中印象最深的是一位伯伯，冒雨撐傘在公園長椅上吃飯，「有啲人踎喺地下食飯，或者將個飯放喺地上，我覺得好慘，想做返少少嘢幫佢哋。」因此他決定將店舖開放，歡迎市民入內用餐，提供冷氣之餘亦有冷熱水可以飲用。他又指，除了入內時要量度額溫和消毒雙手，其他方面都沒有甚麼限制。

臨時將所有髮型師預約延後

「其實我覺得食肆堂食限制方面，可以分開少少枱、做好消毒措施，就可以安心食飯，完全唔畀人喺舖頭入面食飯，但就要人一齊踎喺街邊食，我唔覺得會唔傳染。」 古先生指，昨晚倉卒決定將店舖開放，要公司所有髮型師將原本的預約延後，但他認為，即使不斷在網上轉發，仍然未夠多人知道相關資訊。「我自己期望係真係可以有多啲人會嚟食，唔好喺出面熱同曬。」

「出面又熱呢，我睇到啲圖片，有啲就喺天橋底，有啲就喺廁所食飯，真係好唔方便。」 髮型屋用膳人士陳先生

今天是髮型屋開放的第一日，整個下午只有數人前來，從事推拿工作的陳先生是其中之一。他表示，平日多在佐敦區一帶活動，現時按摩場所沒有營業，食肆不開放他很難找地方吃飯，在朋友告知之下，他買了飯盒上來用餐，「出面又熱呢，我睇到啲圖片，有啲就喺天橋底，有啲就喺廁所食飯，真係好唔方便。」

有客人得悉用作吃飯場地 取消預約

髮型屋開業兩年多，古先生指疫情下生意大減8、9成，由每日10多個客人預約，到現時平日只剩3、4個，他表示，有客人知道他開放場地後，甚至來電取消預約，「因為覺得有太多人喺度食過飯，驚咗唔敢嚟。」但他表示，雖不知道會否長遠地影響生意，但認為熟客應會理解做法，而即使政府已恢復午市堂食安排，他仍會一如計劃繼續開放場地至8月2日，表示如餐廳太多人輪候，仍歡迎市民上來吃飯。