萬呎佐敦廣場鬧市荒廢4年　封圍板禁進入　地產經紀：呢個係死位

車水馬龍的佐敦道上，有一個共四層的佐敦廣場，實用面積共一萬呎。它的前身是70年代在茶客間聞名的伯爵酒樓，不過自90年代酒樓結業後，只有雀會、桑拿館及私房菜個等商舖短暫進駐過廣場。有在鄰近經營的報販指，廣場現時空無一人，近一萬呎的空間丟空至今近四年。有專營油尖旺一帶工商及住宅舖的地產經紀指，近幾年來都沒有業主放租，亦幾乎沒有租戶前來問津，形容「嗰個位係死位」。 廣場淪為「死場」，在大廈斑駁的外牆上，掛上了一個巨型時鐘。這天下午1時半，時針秒針卻仍指向在8時20分，仿佛廣場也一併停留在那個時空，從未前進過。

佐敦廣場位於佐敦道28號的敦成大廈，大廈自1966年開始入伙，一至四層前身為伯爵酒樓，四層以上是住宅單位，實用面積由308呎至496呎不等。

佐敦廣場位於佐敦道28號的敦成大廈，一共有四層，在此以上便為住宅。（黃文軒攝）

在佐敦廣場地下的報檔見證着敦成大廈多年來的變遷，報販黃太說，當年港英政府向她老爺發放報販牌照，自此便在上址經營了50多年。她說，當年伯爵酒樓有四層，「嗰時擺酒，一層最多擺20圍酒」。1992年，伯爵酒樓結業，業主將酒樓改造成佐敦廣場，分拆超過160個舖位，呎價逾萬元出售，當年有不少名人如薛家燕及吳家麗均為買家。

廣場已淪為「死場」多時，有在鄰近經營的報販指，廣場現今空無一人，近一萬呎的空間丟空至今近四年。（黃文軒攝）

學重慶大廈劏舖 反應不如預期

不過劏舖的反應似乎未如期理想。專營油尖旺一帶工商及住宅舖的地產經紀姚先生估計，佐敦廣場總實用面積約一萬平方呎，當年廣場業主劏舖，有小業主收樓後發現是「縮水舖」，「個Size太細，買返嚟好蝕。」他又指，近幾年來都沒有業主放租，亦幾乎沒有租戶前來問津，「嗰個位係死位」。

黃太則說：「嗰陣重慶大廈開細舖，（佐敦）廣場業主就有樣學樣隔開細舖，一層樓有50間舖，開咗兩、三年，啲舖已經死晒。」

商場3樓已丟空多時。（資料圖片）

記者今日（10日）在現場觀察，通往佐敦廣場一樓的樓梯已被圍封，不得進入，而地下信箱上仍貼上「佐敦桑拿」、「銀河雀會」等字樣。黃太丈夫表示，廣場的管理公司與住宅的管理公司分開，至於廣場所屬的管理公司則偶爾只派人來一次，故把廣場圍封，不准外人進入。至於黃太則說，早年曾有私房菜、桑拿館及雀會進駐廣場，不過均在短短一、兩年間便結業。

廣場淪為「死場」，在大廈斑駁的外牆上，掛上了一個巨型時鐘。這天下午1時半，時針秒針卻仍指向在8時20分，仿佛廣場也一併停留在那個時空，從未前進過。（黃文軒攝）

根據土地註冊處資料顯示，現時位於一樓5號舖位的業主，在2003年以$81.7萬元購入舖位，有租戶自2010年起以12萬承租，至今年為止，租金已漲至每年20萬，租約有效期直至2025年。不過翻查資料，2015年時，有佐敦廣場小業主懷疑商場業主擅自將其舖位向上述租戶租出，要求法庭頒令收回舖位。