二戰華籍英兵蔡彼得逝世　享年98歲　退伍軍人聯會首次辦公眾弔唁

香港退伍軍人聯會昨日（8日）在facebook發帖，指二次世界大戰退伍軍人會的永遠榮譽會長蔡彼得先生逝世，享年98歲。香港退伍軍人聯會主席林秉惠憶述蔡彼得生前喜歡回來銅鑼灣會所巡視，聯會甚至安排了專員陪老人家捉象棋解悶，形容蔡「個心好鍾意個會」。聯會又開放公眾弔唁，是首次為華藉老兵舉辦公眾弔唁。此外，加拿大駐香港及澳門總領使館亦在facebook發文悼念，指蔡彼得為香港退伍軍人的福利作出了很大的貢獻，並為香港歷史上非常重要的一章保留了紀錄，向蔡家致以最誠摯的慰問。

98歲二戰退伍華籍英兵蔡彼得生前每年均會出席多個二戰紀念儀式。2020年12月8日，他（前左）由加拿大駐港澳總領事南傑瑞（前排右）攙扶下出席Canadian Commemorative Ceremony。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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聯會指，蔡彼得先生上周四（6日）晚在醫院安詳去世，又形容他一向熱心會務，即使年屆高齡，仍會風雨不改每星期到會巡視三次，直至最近疫情嚴峻才停止。聯會表示，蔡深得各界退伍軍人的尊敬，對蔡的離世表示十分難過，深感哀悼。

此外，聯會特意在第二次大戰退伍軍人會設立弔唁冊，供各方人士向其作最後敬禮，會所於周一至周五早上10時至下午3時向公眾開放。

加駐香港及澳門總領使館：向蔡家致以最誠摯的慰問​

加拿大駐香港及澳門總領使館則在facebook發文悼念蔡彼得。帖文指，蔡彼得生前每年均會出席由加拿大駐港澳總領事館舉辦的Canadian Commemorative Ceremony，紀念當年為港捐軀的加拿大士兵。 總領使館指，蔡彼得為香港退伍軍人的福利作出了很大的貢獻，並為香港歷史上非常重要的一章保留了紀錄，向蔡家致以最誠摯的慰問。

二戰退伍華籍英兵蔡彼得（左）去年最後一次出席Canadian Commemorative Ceremony，旁為加拿大駐港澳總領使南傑瑞（Jeff Nankivell，後排）及退役飛虎隊機師陳炳靖（右）。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港退伍軍人聯會主席林秉惠指，許多市民陸續赴銅鑼灣的二戰退伍軍人協會會所弔唁。他指，蔡彼得雖然年屆98歲，但身體十分健康，亦無長期病患，因此彼得於周四晚離世後，同袍均表示詫異。

聯會安排專員陪蔡捉象棋解悶

林秉惠指，過往彼得喜歡回來銅鑼灣會所巡視，更笑言「啲嘢郁過，Peter一望就會知」，聯會甚至安排了專員陪老人家捉象棋解悶。他笑指，偶爾專員贏兩盤，得按情況輸回兩局棋，「不過Peter都好好棋㗎」。而疫情前，老人家習慣每天回來會所，疫情緩和時則減為星期一、三、五。惟近月疫情再爆發，彼得已取消這個習慣，對上一次回會所已是6月。「佢個心好鍾意個會」，因此每當聯會借用會所舉辦活動，如Happy Hour及氣功班等，均先知會他老人家。

蔡彼得（中）前年9月3日出席抗戰勝利紀念日悼念儀式，退役皇家海軍程漢偉（左）在旁攙扶。（資料圖片/曾雪雯攝）

林指，聯會後輩亦很喜歡及尊敬這位老人家，尤其參與二戰又健在的華籍英兵只剩下蔡彼得及吳世明兩位老兵。而吳世明本身亦與蔡彼得甚有淵源，兩人均是1941年9月底入伍，同年年底香港淪陷前夕尚未完成學兵的兩人便被調往作戰。而蔡彼得所屬第17炮兵連駐守港島雞籠灣，當年曾以高射炮成功擊落一架日軍九四式偵察機。

聯會首次開放公眾弔唁

聯會指，公眾弔唁開放時間為上午10時至下午3時，林秉惠指，目前聯會職員實行在家工作，但眾人亦為了彼得更改更表，回到會所準備公眾弔唁儀式及相關消毒程序。他記憶中香港退伍軍人聯會從未為華藉老兵舉辦公眾弔唁，但這也是他們唯一可以為彼得做的事，「已經冇其他嘢可以為Peter做」。