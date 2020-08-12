葵涌地舖亂棄垃圾　行人路衛生惡劣老鼠橫行　區議員促加強執法

北葵涌街市附近深受鼠患影響，除了街上隨處可見不少由店家棄置的垃圾外，區議員更發現為店家收拾及清潔門外垃圾的竟是食環的外判工。有市民對此感到疑惑，向區議員反映：「為什麼這些工作是要食環做？」 葵青區議員林紹輝則指，該處的衛生問題已維持多年，而食環外判清潔工不只在晚上替一間超市及蔬果店對出位置清潔一次，而是在早晚各一次，對此百思不得其解，他指清潔工如不掃走行人路上的垃圾，會被投訴阻街，故他們陷入兩難局面。記者與兩名區議員晚上到涉事位置直擊，發現涉事店舖職員在行人路上亂拋垃圾，垃圾袋堆積如山，記者甚至目擊有老鼠在垃圾堆中跑過，衛生情況惡劣。林紹輝促請署方向涉事店家發出告票或檢控，又指出若不解決該位置的衛生狀況，難以杜絕鼠患源頭。《香港01》正就事件向食物環境衛生署查詢。

+ 3 + 2

葵青區議會石籬北區議員林紹輝指，北葵涌街市附近地面長期衛生情況差劣，深受鼠患影響。由於該地有兩家安老院及私人大廈，惟大廈為私人地方，故食環不會協助他們滅鼠，居民需要自行聘請外判清楚公司處理，部分居民則會於家中不同地方放置捕鼠貼。林亦表示，現時疫情嚴峻，不少街坊都十分關注該處的衛生情況。

林紹輝數年前已發現，食環外判清潔工竟會協助一間超市及蔬果店對出位置掃垃圾，「他們一天會幫忙掃兩次，第一次是在早上，店家開門處理貨物時，發泡膠箱會棄於路邊。第二次則在晚上收舖時，食環外判清潔工也會幫他們掃垃圾」。他明白清潔工陷入兩難，因不掃走行人路的垃圾，便會被投訴阻街，惟不明白食環署為何鮮有向涉事店家發出告票或檢控。

+ 4 + 3 + 2

區議員促食環署與警方一同執法

林紹輝觀察涉事路段多時，他指該處每晚也會有數名清潔工、甚至水車協助清潔及掃地，清潔工往往亦只處理一間超市及蔬果店門前位置，而不會清潔後巷。昨日（11日），林及另一名區議員劉貴梅一同到現場質問其中一家店舖負責人，惟對方只向他們承諾翌日晚上會把地方整理乾淨，但過程中不停推卸，表示許多在附近的垃圾並非屬於他們。林表示，過往他曾就事件向食環署反映，亦試過把證據傳給食環，但署方只回應指，若不是署方職員目擊，便不能執法。



林質疑署方處理手法是否和早前發生過的傷人事件有關。他憶述其中一個涉事的蔬果店曾把前往執法的食環人員打傷。他認為若屬實，建議食環署聯同警方一同執法，又指若不能好好處理好源頭清潔，便難以根治該地鼠患問題。

有洗地職員工作期間取走蔬果店水果

記者於晚上8時與林紹輝一同到場視察，發現涉事店家對出遍地垃圾，涉事超市即使有職員掃地，惟對出只有一個垃圾桶，垃圾多得瀉落一地，記者甚至目擊有老鼠在垃圾堆中跑過。至於蔬果店職員則把垃圾扔到門前及後巷，由於該後巷屬居民出入到車站的必經之地，對居民造成極大困擾。至晚上8時半，有食環署外判水車到場，半小時後開始在涉事超市及蔬果店外洗地，期間竟有兩名負責洗地的職員從蔬果店內取走水果上水車，包括蜜瓜、香蕉等，水車其後於9時半離開。

《香港01》正就事件向食物環境衛生署查詢。