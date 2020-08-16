上水龍琛路原本有一間模型店，在區內屹立超過20年。該模型店陪伴幾代上水街坊成長，但因近年市道較差，上月便從龍琛路搬到現址新樂街。模型店的新位置較隱蔽，若不是「地道」上水人，相信要花上一點時間才能找到。模型店負責人廖先生表示，店舖除了主打售賣模型外，更有玩具及其他與模型相關的周邊用具出售，十分齊全。有顧客形容該店是個尋寶好地方，能在這裏找到心頭好，即使遷到較僻位置，亦會繼續光顧。

在上水區經營逾20年的1003模型的老闆廖先生表示，店舖原本不是在這個位置，惟因近年市道不好，經審慎考慮後，決定搬到較為偏僻的現址。廖先生坦言，舊址的人流相對較多，但他亦明白有得必有失的道理，「舊址人流是比較多，但相對要負擔的租金也較高昂。現時的租金也較便宜，負擔沒那麼重」。

他笑言店舖搬遷初期，因許多街坊不知情，以為模型店已結業，故生意較差。但靠着街坊之間一傳十、十傳百下，一個月後客源已回復不少，「我對此不太擔心，覺得客人方面可以慢慢再儲回來」。

除了需慢慢儲回客源，現時許多人都習慣以網購形式買模型。廖先生承認網購風潮下影響生意，「不多不少也會影響，加上今年因疫情致市道差，各行各業都受影響」。即便如此，廖先生也決定堅持把模型店經營下去，「始終是做生意，做到真的支持不下去，才考慮不做吧」。

熟客愛尋寶 實體店較網購滿足

訪問期間，一名顧客踏進門口後便和老闆「大呻」，新的位置較難找到。已光顧模型店十多年的客人廖先生指，上星期前往舊址才發現店舖已搬走，在朋友的告知下才知道店舖的新址，「本來我以為是在書店隔壁，但原來是一條後巷，我找了一會才找到」。廖先生表示，早在舊址時，他已經常光顧，「之前會帶小朋友來，當他們考試成績好，就會買毛公仔給他們。」對於他來說，模型店更是一個尋寶地點，「這裏是尋寶好地方，外面沒有和較舊的款式，這裏都有」。他又表示，比起網購還是更喜歡到實體店，「在這裏可以慢慢看，找自己想要的款式外，也可以意外找到一些沒有想過的款式。加上我比較心急，喜歡即時買，立刻便擁有的那種感覺」。