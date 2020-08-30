曾捲勞資糾紛　「黃店」膳心小館宣佈結業　遣散120名員工

社企餐廳膳心小館早前捲入勞資糾紛，因被爆辭退員工後反指事主主動辭職，而沒有支付7日代通知金一事，遭大批網民聲討。事隔兩周，膳心小館在其Facebook專頁突然宣佈結業，指9月下旬起將逐步關閉食品工場、貨倉及零售服務。牛頭角店的租約亦將於11月到期，而石硤尾特許專營店在完成向學校、教會及四個福利機構的受助人士提供服務的合作項目後，亦會「功成身退」。 膳心小館指開業3年來，努力克服各種營商困難，為區內有需要的長者及弱勢社群提供實際支援。館方表示在一連串社會運動及疫情影響下，加上早前發生的勞資事件，對他們的營運進一步造成打擊，形容當初的「善心」在無數質疑聲中，似乎在別人的眼中被判「死刑」，在「長痛不如短痛」下，心痛地宣佈結業決定，呼籲同行食肆僱主及零售店，優先聘請被遣散的120名員工。

膳心小館是「黃店」之一，早前曾捲入勞資糾紛。（資料圖片）

位於房協牛頭角彩頤居的膳心小館，早前獲房協通知將於11月30日收回舖位，正計劃另覓舖位，但昨日（29日）在其Facebook專頁發文，宣佈即將結業。館方指開業三年來，旨在服務街坊鄰里，以經營利潤回饋觀塘區長者，盼能減輕他們的經濟壓力，形容自己努力克服各種營商困難，並與十多間社福機構及長者中心合作，為區內有需要的長者和弱勢社群提供實際支援。

拒絕領取抗疫及保就業基金

膳心小館由9人的小店，擴充成目前有130多人的團隊，至2019年營業額有所增長、希望為社會付出更多的時候，但由於管理經驗尚淺，在一連串社會運動及疫情的影響下，打理餐廳令他們變得「戰戰兢兢、如履薄冰」。由於不認同政府處理疫情的手法，膳心小館亦拒絕領取政府的抗疫及保就業基金。

膳心小館將遣散120名員工。（資料圖片）

呼籲同路商戶優先聘請被遣散員工

但無奈早前發生的勞資事件，對他們的營運進一步造成打擊。他們承認事件處理有欠妥善，願意為此負上全責。可惜面對部分一連串的攻擊，感到無奈及厭倦，同事間亦相繼出現互相埋怨和敵視的情緒，令他們既擔心又痛心。他們稱當初的「善心」在無數質疑聲中，似乎在別人的眼中都被判了「死刑」，故認為是時候為「膳心」劃上句號。他們形容自己真的太愛香港，希望同路的「真‧香港人」不要在這艱難時期，浪費無謂的精力和時間作無謂的鬥爭，又形容「長痛不如短痛」，膳心小館面對營業及銷售額同步急劇下跌的逆境下，宣佈結業的決定，並呼籲同路食肆僱主及零售店優先聘請被遣散的120名員工。

至於館方戶口結餘安排，會按一般社企的稅務規定，扣除一切遣散及必需的費用後，全數分給三個獲認可慈善機構，讓他們可以繼續為露宿者及長者提供膳食援助，而館方早前跟觀塘區內各長者中心、福利機構、學校及教會等合作的計劃，將於本年11月25日終止。至於膳心小館正在生產的膳心月餅，將如期在9月中旬開始向各訂戶派發；客户亦可到門市憑收據退款。

膳心小館在文末發表感言，形容「儘管心底裡滿是無奈，但我認為，現在退下火線，讓同路人接捧，相信是對各方都最有利的決定。無論如何，深信只要各位同路人繼續以不同方式互相扶持，堅持到底，勿忘初心，膳心的去留，已不再重要」，又祝願眾人「忘記過去，努力向前！有緣再會，煲底再見。」