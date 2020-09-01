擁有近百年歷史、位於油麻地上海街的得如酒樓，曾被譽為九龍最後一間舊式茶樓。自2012年11月尾酒樓結業後，舊址一直空置。過往屢傳出酒樓翻新傳聞，惟一直未能證實。記者昨日（31日）到現場視察，在酒樓內進行裝修的師傅證實，酒樓翻新過後，將改建成老人院，記者在現場亦拍攝到即將使用的「曉光（得如）護老中心」招牌，證實了酒樓的新去向。

得如酒樓過往曾多次傳出翻新消息，去年1月有工人出入酒樓舊址，搬出酒樓舊有的傢俱，如椅凳大型圓桌木板、屏風、木架等，甚至丟棄傳統手寫餐牌、瓷器碗碟等物品。當時有工人透露，清理雜物後，便會重新裝修舊址。記者曾向酒樓負責人查詢，獲回覆指酒樓因涉及家族爭產官司而丟空多年，但官司經已完結，酒樓亦快將有新動向。

昨日（31日）記者到得如酒樓舊址視察，只見舊址正在進行裝修工程，過往酒樓外圍裝飾亦面目全非，變成全白色、較為現代化的外牆。地面部分位置招牌仍留有得如酒樓幾個大字，惟亦有招牌已被更換。記者探望得如酒樓舊址大堂，只看見有一條尚未成型的樓梯及裝修材料散落滿地，門面招牌亦被帆布包住，但依舊隱約見到「曉光護老中心」字眼。裝修師傅向記者透露，四層舖位將會改建成老人院，再動工約一個月、即在9月底便能啟用。

得如酒樓舊址的新租客為連鎖護老集團曉光護老中心，全港擁有8間連鎖店。得如酒樓屹立在油麻地上海街近百年，因保留了舊式裝潢、飲茶文化聞名。據悉，2012年11月底酒樓結業之日，黎老闆曾表示會投資數百萬裝修翻新酒樓。惟酒樓未曾翻新，已於去年6月易手。翻查土地註冊處資料，酒家所在的得如樓大廈地舖及1至4樓全層，獲財團斥資約1.82億元購入，當中地舖成交價約為7,000萬元。

根據資料，得如酒樓曾為黎氏家族打理，第三代少東黎浩楷於1996年去世後，家族陷入爭產官司，至2008年方告和解，惟酒樓資產分配一直拖延至2016年仍未解決，當時涉及油麻地上海街378號三個地舖的資產高達7,000萬。