最後一間叙福樓月中結業　CEO黃傑龍：最難向我父親交代

疫情無了期，重挫本港餐飲業生意，不少食肆紛紛「捱不住」宣告結業，當中竟包括飲食集團叙福樓。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍在facebook專頁宣佈，天水圍頌富商場的叙福樓以及旁邊相連的MMC牛涮鍋，由於業主領展拒絕續約，將於本月14日正式結業。黃傑龍指，該店是最後一間叙福樓，故感到難以向父親交代，但對方反而安慰他，「可以繼續梗係開心，冇得繼續都開心，唔緊要啦」。

天水圍頌富商場的敘福樓以及旁邊相連的MMC牛涮鍋即將結業。（黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事facebook圖片）

黃傑龍表示，一直盡力與業主商討續租事宜，雖然已答應每年加租的要求，惟最後仍於上月25日收到拒絕續約的通知。他認為在經濟不景下，同事應盡早得知不獲續租一事，故收到通知後翌日，便親身到天水圍店內向職員宣佈，他形容有些職員已在上址工作十多二十年，非常不捨，他亦會盡力嘗試安排涉事職員到其他分店繼續上班。

黃傑龍日前親自到分店向涉事員工解釋事件。（黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事facebook圖片）

但黃傑龍坦言，MMC牛涮鍋的職員會較易轉到其他分店工作，相反由於叙福樓已幾乎全面退出市場，加上目前營業時間受規管，又僅得50%入座率，相信不會有太多職員選擇留下，他指會依照法定要求提供遣散費用。「其實喺咁困難嘅環境同埋咁嚴苛嘅規管之下，呢間分店單單上個月都蝕咗幾十萬，三年前重新裝修投資數千萬完全無法歸本蝕晒，但係都一定要負起僱主基本責任，供應商嗰條貨數都係無論點蝕錢都要諗辦法找清，放心」。

黃傑龍又指，蝕錢非同事責任，讚揚很多職員一直努力工作，「好似我提出啲執枱專員呢啲新措施同事都努力去配合，真係要感激同事一直堅守崗位」。由於該店歷史悠久，同事間感情要好，他坦言希望請同事吃一頓告別宴，惟因目前限聚令，難以達成。

天水圍頌富商場是最後一間叙福樓分店。（黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事facebook圖片）

他慨嘆該分店結業最難交代的是其父親，「始終呢間已經係最後一間叙福樓，雖然公司嘅方向早已經係向日本菜發展，但係感情上老股東好希望有啲酒樓可以聚下飲餐茶打下麻雀，佢哋都有幾十年職業病到依家退咗休，疫情前都會忍唔住喺舖頭鬧下呢樣嗰樣」，形容這班老股東最難捨的是老街坊老顧客，和一班在公司並肩作戰多年、付出很多的好同事，「我星期二都好驚老竇失望即刻打俾佢解釋，佢講咗句：『可以繼續梗係開心，冇得繼續都開心，唔緊要啦』，仲反而要佢安慰我」。他多謝天水圍街坊20年來的支持，「無言感激，有緣再會」。