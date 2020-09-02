山景邨疑有保安取出住戶信箱信件　區議員：行為和小偷無分別

近日山景邨景樂樓發生懷疑大廈保安偷信事件，令一眾居民譁然。事件發生在上月30日，有居民在大廈信箱欲投入信件予其他住戶時，被保安阻撓。有保安聲稱被居民非禮，以及在阻擋途中因肢體碰撞而暈倒。據悉，一名保安需由救護車送院治理。 惟在另一邊廂，有其他居民目睹有保安竟把信從信箱「撩」出來，並把它們收集後放在保安枱頭，居民對此感到震驚，報警求助。當區區議員形容保安從信箱中取出信件十分嚴重，和小偷無分別，會繼續留意並跟進事件。管理處則否認指控，表示當天該名保安只是發現有信件跌到地下，所以拾回。警方調查案件後，指沒有任何涉及刑事成份，也沒有拘捕任何人。

屯門山景邨於1983年入伙，自2004年6月起以分期方式出售後，屬「租者置其屋計劃」的出售屋邨，其後由業主立案法團參與管理工作，處理公共設施等問題。（資料圖片／余睿菁攝）

屯門山景邨於1983年入伙，自2004年6月起以分期方式出售後，屬「租者置其屋計劃」的出售屋邨，其後由業主立案法團參與管理工作，處理公共設施等問題。但因種種屋苑內出現的問題，如公共設施殘破不堪。居民投訴後，情況未有得到改善，故有居民自發收集5％業主的簽名，促業主立案法團開會，以改選法團。據悉，事源在今年6月，居民已成功收集5％業主簽名交予法團，理應召開業主大會，惟業主立案法團並沒有如期召開會議。居民就此追問法團，當時法團回應指，該批簽名不足5％，故不會召開會議。居民感到無奈，認為法團無視他們的請求，又以疫情為藉口拒絕開會。一眾業主便開始收集10％業主授權予土地審查處跟進事件，促法團開會議，以進行改選事宜。

為此，業主希望透過將相關信件放在住戶信箱中，宣傳收集授權事宜。上月29日，有業主把相關信件放在屋苑住戶信箱中，過程中尚算順利。惟在翌日，竟被保安以身阻撓，途中更發生爭執。

屯門山景區區議員黃丹晴指，有景安樓業主把相關信件放入屋苑住戶信箱時，有女保安竟以身阻擋，女保安更在阻擋過程中聲稱被業主非禮，要求他停止行動。另一邊廂，有景華樓業主把信件放入屋苑住戶信箱時，同樣受到保安以身阻撓，並在發生肢體碰撞之間，保安突然暈倒，最終需由救護車送院治理。此外亦有景樂樓居民目睹保安員把信箱內的信「撩」出，並收集信件放在保安枱頭，居民於是報警處理，警方到場後翻看閉路電視調查，但當時並未有任何回應。

黃丹晴形容事件十分嚴重，指不能理解為何保安會以身阻擋業主放置通訊物，有保安把信件從住戶信箱取出更不能接受，「信箱是住戶的私人地方，保安把信擅自取出，和小偷沒有分別。」他又指出，「保安職責原本是要防止信箱內的信件被別人拿走，現在是監守自盜。今日是業主之間的通訊物被拿走，但如果他日有其他重要文件被拿走，怎樣辦？」他表示，法團的職能係監察管業處，但現在根本沒有效果，管業處只聽從法團的要求。他認為若要根治問題，必須換新法團，「本來法團就要換，經過今次事件更加要換。」他表示會繼續留意警方對該案有沒有任何新進展。

山景邨管理處置佳回覆查詢時指，當日有保安發現信件跌落地上，只是把信件拾回。事發後管理處得悉有人報警，惟不清楚誰是報案人，強調當時警方沒有拘捕任何人。事後管理處亦收到警方通知，經過調查後，事件沒有包含任何刑事成份。管理處亦發出通告說明事件。

警方回覆查詢指，於8月30日接獲報案， 報案人報稱在山景邨景樂樓有信件被人盜去。經初步調查後，案件不涉及刑事成分，列作雜項事件。警方呼籲如任何人士有進一步資料， 請提供予警方作跟進調查。