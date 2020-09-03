20多名在青山灣入境事務中心（CIC）的羈留者因不滿處方羈留時期過長，自今年6月29日發起絕食抗議，至今已60多天。據他們在最近的一封公開信中透露，現時只以水和奶茶維生，有兩人甚至拒絕飲水和奶茶，情況嚴重並正在留醫；他們又指絕食是唯一的抗爭方式，要求的並不是居留權，只希望結束無限期羈留、讓他們可以在法庭上獲得公平的辯護機會。據CIC關注組表示，目前仍有11名人士繼續絕食。

位於屯門咖啡灣的青山灣入境事務中心（Castle Peak Bay Immigration Centre，又稱CIC），是用作接收逾期居留人士的羈留中心，並對他們作出審查、安排有關法律文件及補充辦理旅行證件程序、遣送及遞解離境等事務。中心於2005年5月投入運作、2010年起由懲教署移交入境處管理，目前被羈留人士包括非法入境者、非法勞工、逾期居留者、提出免遣返聲請及等候遣返的人士等。有指當中有人被羈留的時間過長，以及在中心內受不人道待遇等等。今年3月初，立法會議員邵家臻曾聯同張超雄及朱凱迪視察青山灣入境事務中心，發現羈留所內沒有水機，只有個半呎高的藍色大水桶，飲用時要使用水瓢盛水。

為了抗議入境處無限期羈留，今年6月29日，20多名羈留人士開始絕食。他們在8月24日發出的公開信中寫到，認為入境處剝奪他們得到公平審訊的機會，雖然處方每次拒絕給予保釋時都承諾會「定期檢閱」保釋條件，惟他們當中已有人在中心內被羈留長達兩年，現時每人都已就個案向高等法院提出司法覆核。信中又指，由6月至今他們只以水和奶茶維生，並沒有如處方所說般吃「其他來源的食物」，每個人的體重都下降了15到20公斤。

絕食的羈留人士在信中強調，並不是在要求居留權，唯一的訴求是希望入境事務處給予保釋，結束無限期羈留，並讓我們可以在法庭上獲得公平為自己辯護的機會，而絕食就是他們僅有且唯一的抗爭方式。據CIC關注組今天表示，目前仍有11名人士仍然繼續絕食。

根據入境處早前的回覆指，就每宗個案行使羈留的法定權力時，處方均會嚴格根據相關的羈留政策，充分考慮與每宗個案有關的所有情況後才作決定。被羈留人士亦可循司法程序申訴，讓法院裁定其羈留決定的合法性；又指有個別被羈留人士曾潛逃或在港干犯嚴重罪行等，卻指稱處方現時按合法程序作出的羈留決定是「無限期羈留」或「有違人權」等，是與事實及實際情況不符，強調會繼續按現行的羈留政策，適時覆檢每宗羈留個案。