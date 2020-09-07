Bauhaus員工返足工仍欠「負鐘」債　離職需扣薪涉違例

近日服裝品牌Bauhaus被指使用「負鐘」制度，變相剋扣員工的薪金假期。早前有員工在網上表示，在疫情之下公司縮短分店營業時間，惟每周合約時數維持不變，員工即使按照編更返齊工，仍不免硬食「負鐘」，愈滾愈大欠下「周身債」。當中有人離職時被指欠下51個小時，需扣2,800元薪金。 隨着大批員工在Bauhaus官方專頁留言控訴，今日有網民發現，Bauhaus及集團旗下多個品牌的Facebook專頁已被刪除。職工盟透露，至今收到十多宗求助，又指雖然Bauhaus分別獲得零售業資助計劃和保就業計劃的資助，但近月有員工表示被公司解僱。組織除了批評其處理態度和手法，亦質疑Bauhaus有濫用補貼之嫌。

近期Bauhaus以短租形式加開特賣場，當中亦包括品牌Superdry的產品。（資料圖片／林樂謙攝）

1991年創立的Bauhaus，多年來專門售賣多個國際知名的潮流服裝品牌，主要從事潮流服裝，袋及時尚配飾之設計及零售業務，曾經在牛仔褲市場有領導地位。不過在今年5月，Bauhaus曾發盈警，指因社會運動和新型肺炎疫情，預期截至今年3月底為止虧損將擴大至1.4億至2.1億元；而由Bauhaus獨家代理的服裝品牌Superdry，其兩個位於圓方商場的相連舖位被指自今年1月欠租，上周五（4日）被商場的業主港鐵公司入稟追討租金及雜費等逾635萬元。

分店提早關門 每周合約工作時數卻維持不變

近日就有Bauhaus員工公開控訴公司管理手法刻薄，當中實行「負鐘」制度引起極大不滿。據了解，去年分店因應社會事件要關門或早收，一些員工上班時數因此不足9小時，剩下的時數會被納入「負鐘」。而在疫情之下，公司將分店的每日經營時間更改為8小時，惟每周合約工時維持54小時不變，即使員工按照編更返足8小時，每日仍會有一小時的「負鐘」。「負鐘」恆常化的同時，員工的「負鐘數」愈滾愈大，至離職仍無法償還的話，便要扣減工資和年假。

翻查資料，Bauhaus在5月時曾表示，集團已申請零售業資助計劃及保就業計劃的資助。在零售業資助計劃方面，零售集團或連鎖零售商店在計劃下可獲得最多港幣300萬元的資助（即不可獲得多於38間分店的資助額）；而根據保就業計劃獲批名單，Bauhaus Holdings Limited和Bauhaus Management Limited分別獲批約750萬元及136萬元，承諾補貼期內的受薪僱員則為300名。

蒙兆達促勞工處跟進事件，指處方發現有違反勞工法例行為，應對違例僱主作出檢控。（資料圖片／蔡正邦攝）

官方fb專頁突刪除 職工盟斥行為閃縮

職工盟總幹事蒙兆達指，就「負鐘」的問題組織至今已接到十多宗求助，當中除了有人離職時被指欠下51個小時，需扣2,800元薪金，也有員工欠下達100小時的「負鐘」。除此之外，上月底更有數名年資長的資深員工聯絡他們，表示被Bauhaus解僱，因此蒙兆達質疑Bauhaus有濫用補貼、違反計劃規定之嫌。蒙又形容，Bauhaus作為國際知名品牌，用上如此手法、「無威陰招」變相減薪是十分刻薄，而為避開員工更連fb專頁也刪除，行為是十分閃縮。

促勞工處檢控違例僱主

他又指，一些現職和已離職的員工過去兩星期不斷致電勞工處求助，惟沒人接聽亦沒人理會；一些前員工的離職信上寫明部分金額是「扣鐘錢」，有明顯證據亦非個別事件，惟當時處方只作調解，資方拒絕賠償之後，事主計劃入稟小額錢債審裁處追討賠償。「非法扣薪嘅行為抵觸勞工法例，但勞工處由得公司繼續剝削。」蒙兆達其後透露，今天成功與勞工處助理處長聯絡，對方表示員工可到勞工處落案及提供資料，惟蒙認為並不足夠，促處方立即聯絡Bauhaus了解事件及解釋僱傭條例規定、違法後果，如發現有違反勞工法例行為，應對違例僱主作出檢控。



勞工處發言人回覆查詢時表示，已向有關公司跟進情況，並提醒他們在《僱傭條例》下的責任，表示該處會繼續跟進有關情況，惟不會透露個別個案的詳情。發言人指，受影響員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可以聯絡勞工處勞資關係科，該處會為他們提供調停服務及適切的協助。