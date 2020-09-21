調查：逾半受訪者指社區設施、服務不足應付認知障礙患者

香港認知障礙症協會今日（21日）發表調查結果，發現逾半受訪者認為，現時的社區設施及服務不足以應付認知障礙症患者外出需要。「2020全球認知障礙症報告」更透露，針對認知障礙症需要的環境設計一直被忽視，發展進度較其他的能力缺損的無障礙設計落後至少30年。 協會指，對漸漸衰退的病患而言，其照顧需要漸增，公共及服務設施必須具認知友善環境及設計。而本港老年人口將於2035年到達頂峰，料認知障礙症人口將大幅增加，認為香港應參考鄰近地區，盡快制定有關政策。

香港認知障礙症協會總幹事李雅儀（左），以及香港認知障礙症協會主席戴樂群（右）呼籲各界採用認知友善環境設計，關注認知障礙症患者需要。

香港認知障礙症協會在今年8月12日至9月9日，訪問了認知障礙症患者的家人、照顧者等，一共收到138個回應。

結果發現，逾半受訪者認為，現時的社區設施及服務不足以應付患者外出需要。與患者外出時更面對不少挑戰，有7成人指商場無足夠休息設施；其次有67%人稱乘搭交通工具時，不懂在合適地點下車；另分別64%人表示難以找到洗手間、或離開洗手開後不能返回原先地點。

商場設計令認知障礙症患者難以找到扶手等設施。

環境設計有重要性

香港認知障礙症協會主席戴樂群指出，認知障礙症患者會有兩種徵狀，包括認知問題，以及心理及行為問題，患者可能會無記性、無法認人，或出現日夜顛倒或幻覺，甚至在睡眠時做出夢境的行為等。

他表示，認知友善的環境有四大元素，包括「安全」、「身心舒泰」、「保持尊嚴」、「實而不華」，適切的社區及家居環境設計，能有效延長他們在家及社區生活的時間。有照顧者反映，患者並不需要花巧、豪華的裝潢，但需要環境安全，讓患者知道自己身處的地點及方向。

商場設計令認知障礙症患者難以找到洗手間等設施。

實施針對認知障礙症政策未達標

香港認知障礙症協會總幹事李雅儀表示，「2020全球認知障礙症報告」透露，針對認知障礙症需要的環境設計一直被忽視，發展進度較其他的能力缺損的無障礙設計落後至少30年，例如失明、失聰、輪椅使用者等。

報告又指，世界衛生組織（WHO）曾就認知障礙症訂立全球策略方案，目標於2025年前，有75%成員國能規劃及實施針對認知障礙症的政策方案，但目前僅得20%地區有相關政策方向，當中更只得四分一地區的政策涵蓋認知友善設施。

協會說，鄰近地區如中國內地、澳門、台灣及日本等，已有針對認知障礙症的政策和具體目標，香港亦應在政府決策層面成立認知障礙症辦公室，從速訂立政策及照護作具體規劃。