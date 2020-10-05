中秋長假後塔門現20公斤垃圾　行山客自發清理：見盡人類醜惡

一連四日國慶及中秋假期，不少人選擇到郊外遊玩散心。可是，熱鬧過後卻遺下大量垃圾，有網民昨日（4日）到塔門大草地時，發現觀景亭內外及草地均垃圾遍地，懷疑有牛隻已吞下混有食物的塑膠垃圾，批評遊人隨地掉垃圾的行為缺德，慨嘆見盡人類醜惡一面。

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網民Fong Ping在facebook發文，指自己昨日到達塔門大草地後，發現觀景亭內外及附近草地均滿布垃圾，當中包括膠樽、膠袋、鋁罐、紙包飲品、飯盒、紙箱、紙巾、氣罐、燒烤叉、廚餘、鋁煲、平底鍋、大帆布及風箏等，惟相隔10至20米便設有垃圾桶，遊人隨地棄置垃圾的行為非常缺德。而且部分丟在地面的垃圾包，更有食物殘渣，懷疑不少牛隻已將混有食物的塑膠垃圾吞進肚。

該網民又指，亭內的遊人看見如此情景，竟無動於衷，最終他到附近的垃圾站拿了掃把及垃圾鏟，花上1小時「大掃除」，共清理了3大袋及搬走兩大箱垃圾，估計約重20公斤。該網民慨嘆塔門此行見盡人類醜惡一面，形容政府的公民教育及環保減廢教育完全失敗，「多數人都各家自掃門前雪，事不關己、己不勞心的心態」。

當該名網民前往疊石途中，遇上該處的清潔工牛叔，看見牛叔使用擔挑背起沉甸甸的垃圾到碼頭，令他感到難過。「遊人在長假期製造嘅超多垃圾量，只會令牛叔走多幾轉先清得晒」，他反問留下垃圾在郊野的人，「將原本由市區帶來的垃圾帶落碼頭處理好難嗎？」帖文引來網民熱言，有人指垃圾遍地的情況出現在各區的郊外及行山徑，「玩就幾百人，清理就得幾人」，亦有人感激發帖者為香港的環境衛生付出。