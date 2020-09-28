西貢滘西洲紅樹遭大量垃圾纏繞　「海洋拯救隊」划艇三小時淨灘

新冠肺炎疫情持續，市民放假也只能留港，郊野、離島等地成為好去處。但郊遊同時，有沒有想過在這些地方留下的垃圾，很可能漂浮到不同的海灘中。「海洋拾荒者」Kitti昨日（27日）和一眾義工到西貢滘西洲進行淨灘行動，發現各式各樣的垃圾，包括海上作業廢繩、廢網、發泡膠及膠袋。Kitti對於這個情況深感無奈，亦看不過眼：「地球得一個，傷害完就沒了」。

Kitti熱愛大自然，一星期更會平均進行兩次淨灘行動，這次清潔行動是她第三次到訪滘西洲。滘西洲地理位置較偏僻，故需要划艇進入，在確實進行淨灘行動前，Kitti和一眾義工就先要划艇近一小時，跨過5公里的海域才到達目的地，這次在滘西洲逗留短短兩小時，已拾獲18包垃圾，包括海上作業廢繩、廢網、發泡膠及膠袋。這些垃圾大多來至海上作業的漁船，Kitti稱在打風後，往往就有不少垃圾被吹到海中，最終到流落到不同的海灘上。

在滘西洲中，很容易便會看到被作業廢繩及廢網纏繞着的紅樹，Kitti指每次進行淨灘前，她都會提醒同行人士自備剪刀，「每次都有很多廢繩會把樹纏着，要人手用剪刀將其清理」。在兩小時的時間中，Kitti和其他9名義工協力下，也僅清理了3棵樹的垃圾，還有許多垃圾尚未處理，「要花上很多時間清理，加上這裏較入，要預留時間離開」。但Kitti並沒因此放棄，隨即表示下次會再入灘做清理工作，「地球得一個，傷害完就沒了」。

Kitti認為前往滘西洲進行淨灘，絕對具有挑戰性。她憶述當日與同行義工們划艇帶走垃圾途中，遇到其他船隻及水上電單車，要在艇上清理垃圾同時，又要避開它們，少一點技巧也不行。她也試過在搬運過程中被其他船隻及水上電單車撞倒，整個人跌到水中。而且，來回滘西洲需划艇3小時，對體力的要求也是相當高。

Kitti認為：「地球得一個，傷害完就沒了」。所以會盡力去淨灘。（資料圖片）

過往Kitti在不同海灣、海灘中也曾清理大量垃圾，當中以發泡膠為主。Kitti表示，這是因為漁船的防撞物料均使用發泡膠，故每逢打風或意外鬆脫後，發泡膠就直接跌入海，變成海上垃圾，但漁民普遍都不作理會，久而久之，這些垃圾就會漂浮到不同的海灣中。她建議政府可以推動源頭減廢，以及加強管理海上漁船，例如禁止漁船使用發泡膠作防撞物料，改用其他物料代替，減少發泡膠在海上存在的機會。她又呼籲市民在外用餐時，如能夠堂食便堂食，如不能就自備食物盒放外賣食物。中秋將至，她亦提醒市民不要玩螢光棒，減少對環境的破壞。