皇都戲院｜新世界保留天台桁架正門浮雕　文化組織：能起示範作用

有68年歷史的北角皇都戲院，今日（8日）被發展商新世界發展旗下公司透過強制拍賣，以底價47.7億元投得和統一全部業權，成為歷來最大宗單一強拍個案。新世界亦於今日公布保育方案，表示將盡力復修該一級歷史建築，除了會保留天台俗稱「飛拱」的桁架建築，亦將盡力研究復修正門上方的「蟬迷董卓」浮雕 。 有本地文化組織對方案表示歡迎，認為私人發展商願意主導如此大型的古蹟保育項目，能開良好先例和對日後的保育行動起示範作用。

前身為璇宮戲院的皇都戲院（State Theatre），於1952年12月由香港娛樂業鉅子、萬國影片公司集團創辦人歐德禮MBE (Harry Oscar Odell) 創建，兩年後戲院易手便改名成「皇都戲院」。皇都戲院除了是50年代香港演藝殿堂，亦曾有不少外語經典電影和膾炙人口的港產片於皇都上映，地下停車場改建成零售商鋪及餐館後，曾成為香港早期一站式娛樂的地標之一。不過，戲院於1997年結業，曾經歷四級大火和多次改建，皇都不少地方都已變得殘舊破落。

早年新世界已開始收購、並持有逾九成皇都戲院大廈的業權，今日成功強拍以底價47.76億元統一業權。集團亦宣布將啟動保育計劃，表示聘請了國際及本地精英建築保育團隊，當中包括負責復修「大館」、來自英國的建築事務所Purcell ; 曾負責牛津大學威斯頓圖書館及倫敦國王十字儲氣罐改造項目的英國建築事務所WilkinsonEyre；以及曾參與雷生春、中電總部等保育項目的香港創智建築師(AGC)有限公司。此外，集團早前特別成立了顧問委員會，邀請了何培斌教授、吳俊雄博士、丁新豹教授等就如何落實保育皇都戲院給予意見。

陳智遠指，今次皇都戲院項目或屬香港私人建築物之中最大型的保育項目，認為方案可開良好先例和有示範作用。（ 資料圖片／鄧倩螢攝）

「活現香港」創辦人陳智遠表示，對新世界的方案表示歡迎，指出現時有約7成的歷史建築都屬私人擁有，而今次皇都戲院項目或屬香港私人建築物之中最大型的保育項目，認為方案可開良好先例和有示範作用，「其實係要私人業主自己認同舊建築係有價值、值得保育，今次佢哋自己用咗40幾億，但都認同係有保育價值，我覺得係一個希望。」陳又指，以他所知方案中聘用的團隊很有經驗，而新世界將皇都保留用作文化表演的方向值得欣賞，期望日後可以延續建築物的生命和注入新活力。

不過陳智遠亦指出，「保」住建築物的硬件如天台、浮雕只是開始， 重點在「育」；認為舊建築的故事、歷史要如何在活化過程中彰顯，還有很多工作需做。陳表示，作為對皇都戲院十分熟悉的團體，他們亦很樂意參與貢獻；又指現時已將消息告知戲院創建人歐德禮的媳婦，若她有回覆說話團體將會再作公布。