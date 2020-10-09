石籬街市翻新變舊屋邨情懷裝潢　區議員：老人家唔使咁遠買餸

葵涌石籬（一期）街市自今年7月起關閉裝修，時隔三個月，今日（9日）重新開幕。街市以舊屋邨情懷作主題，亦設有不少打卡位。有區議員指，石籬街市過去一直空置率高，現今喜見管理公司將街市翻新，吸引了不少商檔進駐。但他又坦言菜價一定會比過去貴，「不過老人家唔使去咁遠買菜，都係好事」。

葵涌石籬街市今日重新開放，早上現場人頭湧湧。街市以舊屋邨作主題，四周裝潢模仿舊屋邨，如舊日的井字型樓，又掛上小店招牌等，充滿集體回憶情懷。

街市以舊屋邨作主題，四周裝潢模仿舊屋邨，如舊日的井字型樓。（蔡正邦攝）

區議員林紹輝指，自2000年領展接手管理屋邨起，對街市一直疏於管理，導致老鼠經常出沒，而商檔空置率逐年上升，菜檔只剩餘約三成，附近街坊亦情願到路程較遠的石蔭路買菜。基匯資本的「民坊」在2018年接手經營屋邨，林紹輝指，自從民坊接手後，屋邨管理大有改善，今年亦喜見空置了多年的街市獲翻新。

林紹輝坦言，翻新後的菜檔價錢必定會較貴，部分舊商戶亦無法承擔租金而無法留下，但「石籬好多老人家住，雖然貴啲，不過佢哋以後可以係度買餸，唔使行咁遠。」他又指，街市更新設了八檔食肆，「開到夜晚12點，方便了街坊。」