腳患老翁居無𨋢唐樓　妻日日背上落樓梯　嘆落街領銀杏館飯也不易

長命百歲定必是福氣？本港人均經濟壓力大，「生果金」亦不足以度日，長者的退休日子也未必安樂。近日社企「銀杏館」指，一名居於油麻地、年近90歲的老翁得悉銀杏館向弱勢社群派飯，故撐着枴杖亦來到其餐廳申請「飯卡」，由於他有腳患，一般人只需走10分鐘的路程，他卻要花上40分鐘以上，加上他所住的唐樓沒有升降機，每日需由妻子背他上落樓梯，慨嘆「行嚟攞盒飯都好唔容易」。

年約九旬的黃伯有腳患，一般人只需走10分鐘的路程，他卻要花上40分鐘以上才能到達，慨嘆「攞盒飯都好唔容易。」（銀杏館facebook圖片）

銀杏館經常為基層及長者派「福飯」，近日在其facebook發文，指約四個月前，年約90歲的黃伯在油麻地街坊告知下，得悉銀杏館旗下的「越老」分店向弱勢社群派「福飯」。黃伯遂撐着枴杖來到餐廳申請「飯卡」，其後每日都來領取一份免費熱湯及熱飯，可是，黃伯有腳患，平日依靠做清潔工的妻子照顧，一般人只需走10分鐘的路程，他卻要花上40分鐘以上才能到達，他向銀杏館職員慨嘆：「年紀大咗，好無用，行嚟攞盒飯都好唔容易。」

早前有社工家訪黃伯，竟發現他住在5樓的劏房，而該棟唐樓並無升降機，為了讓他可每日外出走走及來回餐廳領飯，妻子需背着他上落樓梯。由於妻子仍要上班，黃伯每日清早由妻子背到街上後，便會到附近公園坐坐休息，領飯後又帶到公園進食，才再「慢步」歸家。

雖然生活艱苦，但銀杏館引述黃伯指，心裏有一份感恩，「老咗係咁架喇，惟有一步一步慢慢行，你哋每日都免費派盒飯，我已經好滿足」。銀杏館亦指，「福飯」早前新推出「飯友配對送飯試驗計劃」，安排活動能力較佳的「飯友」協助派飯，以支援行動不便的「飯友」，前者來領取「福飯」時，可獲安排領取多一份，然後代派送給其他有需要的「飯友」，例如一些行動較弱的長者或殘疾人士。據銀杏館透露，黃伯已獲配對，安排了另一位「飯友」每日將「福飯」送到他手中。