超級單車徑│元朗至上水段易變「炒車徑」　專家：設計迫人犯法

由2008年開始規劃的新界單車徑網絡，元朗至上水路段於上月底開通。記者於假日視察這個耗資逾5億元興建、共約11公里的最新路段，見到前來試踩的人流不少，不過當中有部分位置被指問題多多，易生意外。其中在青山公路古洞段一帶，更因單車徑斷斷續續，加上不時有大型車輛經過，被批評是易生意外的「炒車徑」。 有專家表示，單車徑設計成節節斷開，對單車使用者而言十分不便，雖然對政府建設單車徑網絡以推動單車出行十分歡迎，但認為其政策上應要改變，多參考外國例子不應再以車輛優先。

貫穿新界東西的「超級單車徑」，由屯門連接馬鞍山全長約30公里，其中由元朗往上水的一段於上月底啟用，秋高氣爽加上疫情期間無法外遊，不少市民都已專程前往新單車徑試踩，亦引起不少討論。記者曾於周末下午由上水沿新單車徑向元朗方向出發，在青山公路古洞段一帶視察期間，發現不少驚險情況。

10分鐘路程出現逾10個斷截位 單車友懶理規定照踩

在青山公路古洞段一帶，單車徑斷開的情況相比其他的部分尤為嚴重。在約10分鐘的路程中，已出現逾10個斷截位，當中有部分是途經了道路的支路口，也有部分是私人地方如維修車場的出入口。按照規定，騎單車的人士需於單車徑終止下車推車，待回到單車徑後才可再上車。但記者在場期間，見到大部分車友都「照踩」沒有下車。

多個路口人車爭路 險象環生

視察當日，前來踩單車的車友甚多，而單車徑一帶多個路口都不時有大型車輛及私家車出入、經過，車輛與單車人士十分接近，險象環生。期間見到有車友在橫過馬路時揚手向司機示意，也有車友因路面狹窄而踩出馬路，被私家車「爬頭」後才踩回行人路。此外，單車徑亦一如以往，出現大量「柱陣」、如「神主牌」的欄杆陣等；也有人指出單車徑的路壆太高，上落時容易失控，就記者所見，路壆的高度相當於大半部橫放的手機，路上亦不時見有自行鋪設的石屎、木板等用以減低高度。

單車同盟促河上鄉路口地上加「停」字樣

記者亦曾聯同單車同盟發言人陳家良到場。陳家良指，對政府願意建設單車徑網絡表示歡迎，但同批評單車徑的設計仍是落後不理想。陳表示，單車徑經常斷截，除了令單車友不方便，亦容易造成意外。「大家都係良好市民，只不過喺單車徑踩單車唔落車，個設計點解要迫人犯法呢？」他以其中一個轉入河上鄉路的路口為例，指出該處車流不絕，惟單車和車輛的視線均受阻礙，過路時彼此都難以察覺，認為有關部門可在地上加設「停」字的提醒字樣，道路邊緣線也應移前，讓車輛駛出前可觀察是否有車友和行人需要過路。陳家良認為，政府應多參考外國如哥本哈根等的例子，改變一貫以車輛為先、行人和單車友放到最後的方向，才可制定真正單車友善的政策。