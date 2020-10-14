單車版屯馬線啟用　路線斷續有何啟示？

連接屯門至馬鞍山，全長60公里的「超級單車徑」於上月29日正式落成。單車徑途經元朗錦田河、上水塱原濕地、文天祥公園等景點，貫通香港東西，在假日時候為市民提供另類消遣活動選擇。超級單車徑正式啟用，對一眾單車友而言自是好消息。可是若要以車代步作為目標，本港單車徑的發展看來仍有一段距離。

自「超級單車徑」啟用至今，市民對單車徑評價好壞參半。單車徑途經郊野地區，沿途所見盡是野外美景，路線貫穿多個單車匯合中心，設有休息處、小食亭、洗手間等可以方便車友補給。市民亦可在中心租借單車，也方便以往少有踩單車習慣的市民可以使用「超級單車徑」。

然而香港人多車多，單車徑部分因被迫配合原有馬路而需斷開數段。其中如《香港01》記者實測所見，單車徑在古洞一段後便接連斷開，每段路程不過數十米距離。單車友若然跟足法例，便須每數十米便反覆上車下車。因此有更多情況車手都會為求一時方便，選擇在行人路繼續進發。然而部分斷開路段就在青山公路旁邊，大型車輛不時經過，車手一失平衡隨時釀成意外。

單車徑不少部分斷斷續續，立法會議員田北辰形容新單車徑「一波三折，七上八落，九曲十三彎」，以「中止待續」比喻前須上車落車至少40次的單車徑。如此的單車徑規劃無疑可遷就已落成的馬路設計，但要單車友反覆上落車，同時亦非常影響市民整體體驗。單車本是可以親子同樂的假日活動，若單車徑設計迫使市民要踏上行人路，甚麼與大型車輛並駕齊驅，如此設計可謂有欠理想。

田北辰在facebook形容，元朗踩入上水的路段「中止又中止」。（田北辰facebook圖片）

未來都市規劃應借鏡

香港的馬路規劃較單車徑更早定型，單車徑要遷就馬路而建也是無可厚非。惟政府仍須照顧不同的單車徑使用者，即使是同一條單車徑上，亦有視單車為體育運動訓練的、親子活動的、假日聚會的不同市民。政府應在完成「超級單車徑」建設的同時，向市民簡介不同路徑的路面狀況，例如距離、斜度，或個別路段有多少停頓，以及是否貼近高速公路等，讓市民自行選擇自否使用該路段。

以單車作為體育活動或是娛樂消遣，本港配套設施有望一再完善。但對本港忙碌的上班而言，要以「超級單車徑」作代步用途，實際作用看來不大。單車徑路線規劃一直以景觀、景點為重心，路線全程不能到達觀塘、九龍灣等熱門上班地，更遑論港島等需要過海的地方。即使市民有心踩車上班，因本港道路未有預留線路讓單車行走，單車駕駛者往往也要在馬路上與汽車爭路，其危險性不能輕視。

+ 5 + 5 + 5

單車徑斷斷續續有其都市規劃的成因，政府當局在未來的都市規劃上正需要以此為鏡。在規劃都市道路的同時，應將單車徑的鋪設同時列入規劃考慮，在方便市民可以在區內利用單車代步之後，再考慮以區內單車徑接駁以長為主的跨區路線。畢竟，以單車消遣與利用單車代步屬於不同規劃範疇，要讓單車代步成事，如何讓市民以單車在鬧市移動，也是未來都市規劃的一大難題。