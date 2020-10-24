嘉道理建樹冠廊道修復日常通道　保育全球最瀕危海南長臂猿

每年的10月24日是國際長臂猿日，當中海南長臂猿是全球最瀕危的靈長類動物，其數量一度僅餘13隻，並只在海南島霸王嶺國家級自然保護區內一片面積僅有16平方公里的現存森林中獨有。自2003年起，嘉道理農場暨植物園一直與海南霸王嶺國家級自然保護區開展海南長臂猿的保育工作。近年他們為海南長臂猿搭建樹冠廊道，並將這次經驗詳細記錄、整理成學術文章，發表在最新出版的Nature子刊Scientific Reports上。

海南長臂猿為海南島特有品種，成年雄性全身烏黑，雌性則為金黃色，其家庭群由一雄兩雌和子女組成，牠們一生在樹上生活，從不下地，早年已被世界自然保護聯盟紅色名錄（IUCN Red List）列為極度瀕危動物。在2003年，嘉道理農場暨植物園獲海南省林業局邀請，開始了在當地進行保育海南長臂猿的工作。

經過多年努力，海南長臂猿的數目由當時只有2群13隻，恢復至現時5群33隻。而在2015年，團隊首次為海南長臂猿搭建樹冠廊道，以重新連通一條在2014年因超強颱風「威馬遜」造成滑坡而破壞的日常通道。透過樹冠廊道，團隊希望能減低滑坡對海南長臂猿活動範圍的影響及強行通過時墮地受傷的風險。根據團隊裝設的紅外相機監測顯示，雖然樹冠廊道在建立176天後才首次被海南長臂猿利用，但其使用頻率愈來愈高，3年後已相當接近颱風破壞前長臂猿利用原來天然通道的水平。

嘉道理農場暨植物園又指，雖然通過建立人工樹冠廊道來改善野生動物棲息地破碎化的保育手段在全球各地日漸普及，但建立針對長臂猿的樹冠廊道不僅是中國首例，外國也鮮有文獻探討其設計和成效。因此已將是次經驗詳細記錄並整理成學術文章，並發表在最新出版的Nature子刊Scientific Reports上。