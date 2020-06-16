【瀕危動物】全球一度僅餘13隻　海南長臂猿數量創40年新高

為全球最瀕危靈長類的海南長臂猿，早年已被世界自然保護聯盟紅色名錄（IUCN Red List）列為極度瀕危動物，在2003年有專家調查發現，其數量一度僅餘13隻，並只在海南島霸王嶺國家級自然保護區內一片面積僅有16平方公里的現存森林中獨有。自2003年起，嘉道理農場暨植物園獲海南省林業局邀請，開始了在當地進行保育海南長臂猿的工作。近月他們發現長臂猿數量增至超過30隻，創40年的新高之餘，更開始擴散到新棲息地。負責項目的專家形容，這是海南長臂猿保育工作的重要里程碑。

為海南島特有種的海南長臂猿，成年雄性全身烏黑，雌性則為金黃色，其家庭群由一雄兩雌和子女組成。牠們一生在樹上生活，從不下地，平日會以歌聲來吸引異性和宣示領地的擁有權。不過，這些行為卻令獵人容易捕捉海南長臂猿的位置。根據資料，在1950年代世界上有超過2000隻海南長臂猿，惟隨着棲息地被破壞及破碎化、人類干擾和非法捕獵等，長臂猿數量在1970年代曾減至少於10隻，到了2003年則只有兩群共13隻。

「對一個物種而言，其實係好悲哀。」嘉道理中國保育高級自然保育主任羅益奎指，海南長臂猿是全世界最稀少的靈長類，此稱號對任何物種而言其實都「冇人想要」。而自2003年開始，嘉道理農場暨植物園與霸王嶺國家級自然保護區展海南長臂猿的長期保育工作，羅於2017年接手項目，除了會與調查員深入森林駐紮，以便每天清晨監聽長臂猿的獨特叫聲和鎖定位置外，亦組成了長臂猿監測隊，在長臂猿的棲息一帶接力看守和進行巡護工作。

將獵人變為守護者 「保育是人的工作」

羅益奎表示，平日當地村民會上山採菇、採藥等等，為了將對海南長臂猿的人為干擾減至最低，團隊向周邊村民教授新的農耕方法，「例如會教佢哋養蜂，話佢哋知個山林保護得愈好，收入會愈好。」他又指，期間有不斷宣傳，務求令村民意識到海南長臂猿的特別之處，「以前會打獵長臂猿嘅獵人，𠵱家反而變咗守護者。」羅表示，現時會請村民幫忙做監察工作，過程令他更加明白，保育其實是「人的工作」，「細個畀人問點解要讀生物科，大家通常都會答鍾意動物、植物，但其實從來動物植物都係冇問題，問題係喺人度.......呢段時間用心機同村民做朋友、培養感情，真係用錢都買唔到。」

他指，保育工作開始時感覺「單打獨鬥」，沒有當地人支持之餘，海南長臂猿的數量亦岌岌可危，惟近期見到數量恢復至現時超過30隻，第五群長臂猿更加有能力離開原本只有16平方公里的居住地，擴散到8公里以外的一片森林，羅益奎認為，這消息比單純的數量增加更值得高興。他又指，近年已種植了超過50種、共8 萬多棵長臂猿喜食本土樹苗，希望能擴大將來長臂猿的生活空間。