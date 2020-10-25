西九龍中心「換畫」行動細節曝光　原創者林祥焜：幽大家一默

西九龍中心外牆早前掛上由本地漫畫家林祥焜創作的性感少女畫作，遭民建聯區議員投訴「意識不良」，引起迴響。今日（25日）凌晨換上本地知名漫畫家甘小文的大型作品後，旋即再次引起熱論，更有不少人趁假日到場「打卡」留念。香港01記者向原作者林祥焜查詢，他強調是次「換畫」行動只是由他與甘小文二人參與，趁自己的新作公開前，邀請甘小文創作，「中間有啲新嘢畀大家睇」，並沒有其他漫畫家加入行動。此外，他亦呼籲大家留意今晚西九龍中心外牆的變化。

西九龍中心今日換上由本地知名漫畫家甘小文的作品，畫風貫徹早前林祥焜的性感少女造型。（鄧詠中攝）

林祥焜接受訪問時表示，早前因其畫作被人投訴，甘小文是首個在網上發起改圖的本地漫畫家，故邀請他一同參與「接力創作」行動。「甘小文係前輩，亦係好友，佢當初係第一個發起改圖，吸引好多漫畫家參與創作，我同西九龍中心市場推廣部覺得幾有趣，決定喺自己嘅新作掛起前，邀請甘小文將其作品掛一掛上外牆，幽大家一默」。

他形容甘小文的作品風格以可愛見稱，即使他模仿自己早前性感少女的造型，也應該不會引起淫穢爭議。對於今早他在Facebook專頁透露「好戲陸續有嚟」，引來網民猜測是否有更多本地漫畫家加入「換畫」行動，林祥焜則強調，是次「換畫」行動並沒有其他漫畫家參與，但他預告晚上西九龍中心外牆會再次有變化。

林祥焜是本地知名漫畫家，其作品亦見於在深水埗的一間米線食店牆上。（受訪者提供圖片)

本月12日，林祥焜的畫作曾被拆下，有網民得悉後一度形容西九龍中心「跪低」，但林祥焜當時強調只是因為翌日打風，在考慮安全問題下，畫作才被除下，表明相關畫作不會下架。

西九龍中心外牆於暑假時換上六幅新廣告，繼續由知名香港漫畫插畫家林祥焜設計，以性感少女為主題的「GOODGIRL」系列，廣告印有「不忘初心」、「好時光」、「make your dreams happen」的標語。翻查資料，林祥焜於2013年已在該商場推出其作品展及設計大型廣告牌，4年前起已將與商場合作的項目送交淫褻物品審裁處檢視，「GOODGIRL」系列及往後的新作也不例外，他指處方每次檢視需時約一個月，故今次趁新作公開前，邀請甘小文創作，「中間有啲新嘢畀大家睇」。

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