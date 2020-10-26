萬聖節│本地藝團辦大埔萬聖節活動《靈校》　故事與廢棄官中有關

因應新冠肺炎疫情，主題公園宣布停辦萬聖節活動，但在另一邊廂，藝術團體TS Crew將在前身為大埔官立中學的大埔藝術中心，於周四（29日）起一連四晚舉辦非一般的萬聖節活動《靈校》。活動由團體以自資形式製作，並將以「沉浸式劇場」進行。此外，團體已與大埔區內逾10間食店聯繫，參加者憑活動手帶前往相關食店消費，將可享9折或免費小食、飲品等優惠。

逾10間區內食店提供消費優惠

是次活動的場地大埔藝術中心，由廢棄的官立中學活化而成，本地藝術團體TS Crew以「廢校」為概念舉辦萬聖節活動。團中不少表演者均有主題樂園表演經驗，不過，他們希望為參加者帶來在主題樂園以外的不一樣體驗。根據活動的介紹，《靈校》是集角色扮演、現場互動、感觀刺激的沉浸式活動，而為了讓參加者有更全面的體驗，活動將具輕微身體接觸及不同的感觀刺激，包括但不限於噴灑微量清水及要求參加者脫鞋等。

除此之外，《靈校》在大埔區議員連桷璋的幫助下，聯繫了場地附近逾10間食店，參加者在10月29日至11月1日憑活動手帶前往消費可享不同優惠。

部分商店名單以下：

鼎天茶室

八鯨料理

多多車仔麵

HERE

滿腹食堂

共度一燒

真台客

御品 – 千之味

CHEKit Burger

Bulldog Hotdog

E.Tea茶星人

丸。茶手作-大埔分店

大埔藝術中心前身是大埔官立中學，創立於1984年9月，該校已於2013/14年度學年完結後結束。2019年，校舍經改造後成為香港藝術發展局大埔藝術中心藝術工作室，為本地表演藝術團體及藝術家提供創作空間，支持業界發展。

《靈校》

非一般嘅香港萬聖節活動！

「你今年開學未？」

集角色扮演、現場互動、感觀刺激的沉浸式活動

日期：29/10-1/11/2020

時間：7-11PM

地點：大埔安邦路12號 大埔藝術中心

購票：https://www.art-mate.net/doc/57651查詢：andylo@tscrew.studio