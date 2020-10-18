樓梯機計劃月底結束　近千名使用者難下樓　區議員促政府資助服務

居於沒有電梯的舊式唐樓的長者或行動不便人士，要下樓也是極困難的事。現時全港有超過1萬棟唐樓沒有升降機，雖然香港社會服務聯會曾推出「落得樓」樓梯試驗計劃，為行動不便人士提供樓梯接載服務，惟最近有服務者家屬向區議員求助，指上述的試驗計劃因資助完結，服務將於本月底結束，意味着對全港950名服務使用者構成極大影響。 油尖旺區議員區議員林兆彬就服務進行問卷調查，結果顯示高達近九成受訪者認為，政府應資助社福機構提供樓梯機服務，促請政府或關愛基金盡快將計劃恆常化，在新一份《施政報告》中回應訴求，資助樓梯機服務。

油尖旺區議員林兆彬（右）今日（18日）聯同樓梯機服務者家屬余女士（左）召開記者招待會，指樓梯機服務試驗計劃結束，對950名服務使用者構成極大影響。（呂凝敏攝）

2018年5月，社聯在利希慎基金及凱瑟克基金的支持下，推出「落得樓」樓梯試驗計劃，為行動不便人士提供樓梯接載服務，協辦的四間社福機構包括香港明愛、香港基督教服務處、基督教香港信義會社會服務部及聖雅各福群會，惟最近因資金問題，服務將於本月31日結束。林兆彬今日（18日）聯同樓梯機服務者家屬召開記者招待會，指上述計劃結束，將會對950名服務使用者構成極大影響。

林兆彬就事件向九龍西居民進行問卷調查，研究社區對樓梯機的服務需求。在439份有效問卷中，約四成（40.5%）受訪者表示自己或其親人正居住欠缺升降機的唐樓，近七成（68.8%）受訪者表示不知道香港有社福機構提供樓梯機服務，而高達近九成（87.5%）受訪者認為政府應該資助社福機構提供樓梯機服務。而表示自己或其親人正居於唐樓的178名受訪者中，69.7%表示如收費合理，他們或親人會使用樓梯機服務，證明社區對樓梯機的服務需求龐大。

九旬失智父行動不便 5月起至今「屈在家」

服務使用者家屬余小姐表示，其父年屆91歲，今年1月因跌倒入院，出院後因行動不便，一度使用由基督教香港信義會社會服務部提供的樓梯機服務。自服務於5月結束後，基督教香港信義會便告知她，因社區需求龐大，加上整個試驗計劃將於本月31日結束，故無法再申請，其後老父再沒下過樓，令一家人深感徬徨，「我們住在沒有升降機的唐四樓，全家除了老父，全部都是女人，根本無法攙扶老父下樓，連妹妹近日受洗儀式也錯過，非常可惜」。余女士父親同時患有認知障礙症及狂躁症，現時只能靠醫生上門看症。服務使用者長時間無法下樓參與社區活動，對其身心健康均不理想。

社聯推出「落得樓」樓梯機服務試驗計劃，為居於沒有電梯的舊或樓宇之長者及行動不便的人士，提供樓梯機接載服務，以協助上落樓梯，前往就醫、接受復康服務、購買日常用品、參與社交活動、外出飲茶、拜山及參加婚宴等，惟計劃將於本月31日結束。（資料圖片/李家偉攝）

林兆彬強調並非怪責社福機構結束服務，「因為機構也是靠私人基金資助進行計劃，問題是為什麼政府不用公帑支持樓梯機服務？」他指勞福局局長羅致光曾於去年發表網誌，形容「居家養老」是政府安老服務的主要政策原則，社署網站亦指，安老服務的信念是使長者能有尊嚴地生活，並為他們提供適當支援。加上勞福局亦正為復康巴士提供營運開支，質疑為何政府沒有資助樓梯機服務，「去年1月，澳門政府亦透過澳門基金會資助明愛推行『上落出行服務』，難道香港比澳門還落後？」

林兆彬又指，2018年12月，政府曾預留10億設立「樂齡及康復科應用基金」，資助安老及康復服務單位購置、租借及試用科技產品。但基金成立至今，只資助了69間機構購買樓梯機，由個別機構如安老院、老人中心及醫院自行使用，惟欠缺完整的資助政策，例如人手及車輛。他促請政府或關愛基金盡快將計劃恆常化，在新一份《施政報告》中回應訴求，以公帑資助樓梯機服務，並會於油尖旺區議會跟進議題，以及要求約見勞福局官員反映訴求。