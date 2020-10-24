肌肉萎縮漢難進廚廁　兩次調遷公屋求無障礙單位：我不想太依賴人

邱柱彬駕着輪椅走在屋邨的道路上，像一陣風飛快地駛過，走在他旁邊，要加快腳步才能追得上。他患有肌肉萎縮症，早在03年入伙公屋時已未雨綢繆．把地台鋪平方便輪椅入屋。但計劃始終趕不上變化，他身體機能逐年退化，現時已無法自行進入洗手間洗澡、或進入狹小的廚房煮食。 他目前正申請公屋調遷，為求獲配一個合適的單位。他在患病後已是第二次調遷，有社工指，不少殘疾人士隨着身體機能變差，經常要申請調遷。住在公屋，是否就注定無法「無障礙」？ 攝影：黃舒慧

以前邱柱彬做飲食業，轉過幾份工，但他喜歡靠一雙手做事，兜兜轉轉始終在廚房、水吧打滾。他與父親同住樂富區，睡在碌架床上格的他，一日竟驟覺無法單靠雙手爬上上格床。後來他結婚、生子，身體機能亦隨時間過去每況愈下，走路開始要與枴杖為伴。

今日邱柱彬能駕輕就熟地開輪椅，但年輕的他未曾想像，自己餘生會在輪椅上生活。（黃舒慧攝）

頻跌倒腳趾被壓曲 發現患肌肉萎縮症

當年邱柱彬並不知道自己出了什麼問題，只知身體出現異樣，步伐變得緩慢，只能走碎步，常常走沒幾步便跌倒，幾乎每天都要塗跌打酒。身高約一米八的他跌倒非同小可，他用手指指着那兩隻彎曲得不尋常的腳趾說：「我一跌，整個人的身體重量向下墜，腳趾都被壓得變了異形。」十年前，他身體乏力得無法工作，不得已去求醫。醫生才告訴他，原來患上肌肉萎縮症。

邱柱彬試圖形容發病時雙腳乏力的感覺，「每次爬樓梯，我都要等雙腳站在同一級，才能移動一隻腳，再放另一隻腳上去，好費力。」他清楚記得，一次下雨天，他與太太走在街上，突然再次全身乏力跌倒，腰不慎扭傷，幸好太太趕緊到附近幼稚園，借來一把椅子讓他坐下，「跌過幾次，我就開始驚，一定要坐輪椅。」

邱柱彬患有肌肉萎縮症，早在03年入伙公屋時已未雨綢繆．把地台鋪平方便輪椅入屋。（黃舒慧攝）

公屋入伙鋪地台 為坐輪椅鋪路

結婚後，他與太太及兩名女兒共住調景嶺一公共屋邨，2003年入伙時，父親提點他應為自己未雨綢繆，於是他把單位平台升高，拆走門檻，為日後坐輪椅出入鋪路。可是千算萬算，公屋單位始終有些地方無法切合殘疾人士需要，如防煙門須長期關上，殘疾人士若要打開進內有一定難度；又如洗手間過窄，他無法在內使用便椅，空間亦難以容納多一名為其洗澡的照顧者。

公屋單位始終有些地方無法切合殘疾人士需要，如防煙門須長期關上，殘疾人士若要打開進內有一定難度。邱柱彬為了方便進出，無奈地只能用繩拉開防煙門。（黃舒慧攝）

根據房委會規定，如個別殘疾人士申請在其租住公屋單位內進行調適工程／改裝工程，以便利他們的活動需要，在切實可行及符合建造標準和現行法例的情況下，房委會會安排相關工程，並承擔有關工程費用，例如擴闊廚房門口、安裝較大的廚房防煙門等。那能否拆除防煙門呢？房署回覆時表示，拆除設有耐火時效的廚房防煙門，有可能違反耐火結構守則及「建築物條例」。

自製滾輪小木椅 方便在客廳走動

無法改動空間，唯有自己臨急生智。柱彬從房間拖出一個用木條砌成的四方形物體，他自豪地說：「這是我自己造的椅子！」翻轉木箱，底下有四個滾輪，柱彬攝手攝腳地從輪椅下來，再扶着牆，徐徐地坐到方形木椅上，自在地在客廳走動。

在一旁的社工葉偉強補充，「輪椅使用者家中一向難以容納輪椅四處走動，他們多數使用有滾輪的辦公椅。」他笑說，「柱彬這張椅子就是他的創意。」（黃舒慧攝）

「如果殘疾人士能入住切合他們需要的公屋，如洗手間、廚房的空間大一點，其他地方則縮小比例，殘疾人士就不用經常調遷公屋，減輕院舍支援開支之餘，亦能減少政府的照顧成本。」 自強協會項目主任（註冊社工）葉偉強

殘疾人士身體退化 社工促房署預留「輪椅友善」單位

服務殘疾人士的自強協會社工葉偉強，一邊聽着邱柱彬的難處，一邊眉頭深鎖。類似的故事他接觸過不少次：許多殘疾人士因為身體機能日漸變差，不得已要申請公屋調遷。他認為，房屋署在為殘疾人士編排單位之初，應已納入他們長遠的需要，而並非「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。可行的方法就如在新落成的公共屋邨，預留一定比例的「輪椅友善」單位，「如果殘疾人士能入住切合他們需要的公屋，如洗手間、廚房的空間大一點，其他地方則縮小比例，殘疾人士就不用經常調遷公屋，減輕院舍支援開支之餘，亦能減少政府的照顧成本。」

葉偉強指，面對人口老化，人必然要面對年老及殘疾，他呼籲公眾應有同理心面對殘疾人士配套問題。（黃舒慧攝）

目前居住在房委會轄下公共租住屋邨，而需依靠輪椅活動的殘疾人士約有3,700人。房屋署目前對向殘疾人士編排公屋時，有否一套制度，能讓他們獲得合適的單位？房屋署沒有正面回覆，不過就表示在編配公屋單位時，會考慮殘疾人士和長期病患者的需要，並提供適當協助。如申請者或其家庭成員為非短暫性室內輪椅使用者，可在編配時多作一名家庭成員計算，而獲編配較大居住空間的單位（例如三人家庭可獲編配四人家庭的單位）。為方便輪椅使用者出入，署方會盡量為他們編配有升降機到達的樓層單位。

「雖然我是傷殘，但亦不想過於依賴人，如果換了間屋，能夠自己煮個杯麵，煎隻雞蛋，我已經好滿足。」 肌肉萎縮症患者邱柱彬

儘管邱柱彬內心明白，香港地難以奢求一間闊敞的公屋。他的卑微願望，只是有一間可以讓自己進入廚房煮麵的單位。（黃舒慧攝）

但坐在自製木椅上的邱柱彬，始終跨不過那道進入廚房的門檻。他坐在門邊說：「早一兩年我身體未有這麼差，還能勉強進入廚房，我老婆根本用不着煮飯。雖然我是傷殘，但亦不想過於依賴人，如果換了間屋，能夠自己煮個杯麵，煎隻雞蛋，我已經好滿足。」殘疾人士要求合適的單位背後，講的其實是身體自主。

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