廢紙、鋁罐、膠樽......這些回收物料大家不會陌生，但其實紙包飲品盒的物料都可以被回收再造。隨着去年香港首間紙包飲品盒回收漿廠及教育中心成立，紙包飲品盒的回收亦得以推動。近日有紙包飲品公司在將軍澳廣場舉行展覽，除了介紹飲品包裝及回收再造的知識，亦展出由學生分別以紙包盒及膠樽創作而成的藝術作品，同時希望讓參加者透過互動遊戲，探索和學習「乾淨回收」及飲品包裝可持續性的概念。

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根據環保署的數字，本港2018年的紙包飲品盒棄置量達2.45萬公噸，幾乎可鋪滿近3,700個香港大球場。近日維他奶國際集團有限公司舉行「維他奶『紙‧塑』藝賞—飲品包裝探索之旅」，場內除了展出了由學生創作的「轉廢為藝」展品，亦可參觀虛擬紙包盒可持續發展教育中心，市民亦可參加特設的免費環保手作坊，跟導師學習如何用飲品包裝進行升級再造。

維他奶香港行政總裁劉盛雪指，希望透過展覽讓公眾加深對飲品包裝的了解，「好多人只知道飲緊啲咩產品，但係個樽係點製造嘅呢？紙盒正常好多人飲完都會掉咗佢，但原來只要發揮想像力，都可以變成藝術品喎。」她表示，玻璃樽等物料的回收行動在港已推行多年，不少市民都已養成回收習慣，但紙包盒回收則未必人人知道，「現時教育消費者，比較大嘅挑戰係，消費者要識得乾淨回收，分開兩半、剪開少少、洗乾淨先放入回收桶，而唔係飲完就掉入去，行多一小步，對我哋點做回收同埋個效率都有好大影響。」她指，近期雖然見到社會大眾已有進步，但認為仍要多做教育工作。

維他奶香港行政總裁劉盛雪希望透過展覽讓公眾加深對飲品包裝的了解。（呂諾君攝）

要在香港推廣紙包盒回收，亦要有配套支持，在喵坊（MilMill）」去年底啟業之前，香港並沒有回收紙包飲品盒的設施。劉盛雪指，亦是因為這個原因，公司在去年10月才與喵坊合作推出「乾淨紙包回收計劃」；至今約一年時間，她形容成效相當不錯，「到現時為止大概回收咗超過120噸紙包盒，即係平均每月100萬個盒左右......亦都接觸過唔同合作伙伴，不論學校、企業，反應都係好正面。」 她認為，培養環保意識應從小開始，不只以說教形式，也與藝術掛勾，「個訊息係好簡單，但背後意義好大，公眾知多少少學識多少少，就可以改變佢哋嘅行為習慣。」劉指，未來會與更多合作伙伴合作，亦會和政府分享經驗，以進一步推動香港的回收行為。

展覽詳情：

日期：2020年10月30日至11月8日

開放時間：上午10時至下午8時

地點：香港將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓B區