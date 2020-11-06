團體申改劃啟德地皮建水上活動中心 城規會否決

有團體去年向城規會申請改劃啟德明渠引水道旁邊的四塊用地，由「休憩用地」及「休憩用地(2)」改劃為 「其他指定用途」註明 「與海旁有關的商業、 康樂及休憩用途」地帶的支區，建議在四塊空地興建活動中心，讓市民可啟德海濱對出的約90公頃水體。城規會今日決定不同意其申請。

申請人建議興建四座樓高 2 至 3 層的構築物，作商店及服務行業、 食肆及與水上活動有關的用途。

關注本土城市規劃及設計的非牟利團體「創建香港」去年向城規會申請改劃在啟德明渠引水道旁邊的四塊用地，被申請改劃用途的四塊用地包括鄰近啟德前跑道區都會公園、啟德體育園，以及香港兒童醫院的附近一帶。用地面積共約4,600平方米，擬議總樓面面積約為9,600平方米。

申請人建議在每個位置興建一座樓高 2 至 3 層的構築物，作商店及服務行業、 食肆及與水上活動有關的用途，如在啟德六公里長的海濱興建類似赤柱水上活動中心的小型設施，並提供觀景台、餐飲服務及水上運動設施倉庫等設備。

「創建香港」提出，假如改劃申請獲批，市民即可享用啟德海濱對出的90公頃水體。（資料圖片）

有關申請今日在城規會審議，有委員會成員指出，現時政府已計劃在啟德興建大型的體育設施及都會公園，質疑即使不須改劃用途，申請人提出的願景亦會於不久將來發生。但申請人反駁指，如果改劃申請獲批，市民即可享用啟德海濱對出的90公頃水體，有助長遠的康樂及體育發展，他要求署方給予正面回應，「否則只是啟德水體只是一灘死水（dead water）。」

規劃署早前向申請人表示，考慮到現時申請大綱在用途管制上有較大彈性，以及申請人未能確立改劃建議的可行性，故規劃署不支持該申請。