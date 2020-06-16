啟德跑道公園添「航空主題」元素設空中滑索　另添水上康樂設施

啟德跑道公園第一期已於2014年完工，並已開放使用。發展局近日向區議會提交文件，建議進一步加強公園的「航空主題」，包括增設特色遊樂設施，例如空中滑索等，預計今年下半年動工。 至於啟德跑道公園第二期A部份，局方則建議以「河谷 」形成水上康樂活動地帶，「河谷」旁會有一座建築物，提供水上康樂活動及餐飲設施，設計亦會仿照舊啟德機場控制塔的外貌。

發展局正檢討啟德跑道末端的規劃、城市設計及發展 。（區議會文件）

發展局提交的文件顯示，研究範圍涵蓋前啟德機場跑道末端，毗鄰啟德郵輪碼頭及觀塘避風塘，主要包括啟德旅遊中樞用地，以及現有的啟德跑道公園及跑道海濱長廊等。

發展局表示，啟德跑道末端將會在主要規劃及設計及大綱中加入「航空主題」，日後會利用不同設計元素，彰顯前機場的歷史價值。

政府飛行服務隊定翼飛機「捷流41」在2018年起，已正式於啟德跑道公園的草坪作長期展覽。（資料圖片 /盧翊銘攝）

將設空中滑索

在啟德跑道公園第一期中，局方建議保留設於啟德跑道公園草坪的退役政府飛行服務隊捷流41定翼飛機，作長期公開展覽。同時亦會改造現有草坪，加入綠化坡台及主題鞦韆，模仿飛機升降的狀態，並加入具航空特色的設施，例如指示牌、座位和玩樂設施等。

局方說，將在啟德跑道公園第一期增設特色遊樂設施，包括空中滑索、鞦韆及特色攀爬等設施，市民可感受如飛行般滑翔，及從高處觀景的體驗，現正進行設計，預計今年下半年動工。

在啟德跑道公園第一期日後或設主題鞦韆，亦會在特色跑道上設置紙飛機形座位。（區議會文件）

提供水上康樂活動 建築物仿照控制塔

至於啟德跑道公園第二期 A部份，建議以「河谷」形成水上康樂活動地帶。「河谷」旁會有一座建築物，提供水上康樂活動及餐飲設施。配合航空主題，建築物的外部設計會仿照舊啟德機場控制塔，建築物內亦可展覽舊機場控制塔保存下來的物品 。

「河谷」一帶可供舉辦不同活動，例如河邊派對、如小型音樂會、以水為主題的活動等。

啟德跑道公園或設泡泡噴泉。（區議會文件）

旅遊中樞用地將賣地發售

而啟德跑道公園第二期B部份，將會連接旅遊中樞及觀塘避風塘。局方說，旅遊中樞用地將會以賣地方式出售。

發展商須負責興建部份公眾休憩用地，以及啟德跑道公園第二期A部份的「河谷」及毗連的公眾休憩用地部分。其他位於旅遊中樞的公共設施，例如交通設施和行人連接，亦會由發展商建造、管理及保養。