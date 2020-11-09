鶴咀現百公斤發泡膠　逾300法籍義工執3公噸垃圾：源頭減廢最重要

全球海岸環境污染嚴重，不少人紛紛自發到海岸清理垃圾。在剛過去的星期六，有300多名義工到訪全港8個海岸，一共收集3.78公噸垃圾，當中有雪櫃及麻將等。負責組織是次活動的Isabelle指，清理海岸只是「治標不治本」的方法，重要的是每個人開始源頭減廢，減少使用一次性塑膠。

海洋污染問題嚴重，去年《香港國際海岸清潔運動》報告指出，2019年全球海岸收集到超過9,400噸廢物。本港關注海洋環境組織Ocean 3C於剛過去的星期六（7日），在全港8個海岸發起淨灘活動，共有335名義工分別到訪南丫島、大嶼山、石澳、南灣、清水灣、大埔、鶴咀及西貢等地淨灘。組織創辦人Isabelle指，所有人一共收集了共3.78公噸海岸垃圾，當中包括雪櫃、消防器材、輪胎、麻將及不同塑膠用品等。

剛過去的星期六，共有335名義工分別到訪南丫島、大嶼山、石澳、南灣、清水灣、大埔、鶴咀及西貢等地淨灘。（受訪者提供圖片）

鬼網面積大 須剪成小塊帶走

是次活動一行人共撿到6,000多個膠樽，Isabelle指，當中4,000多個膠樽已分類好並送往組織「V CYCLE」進行回收。她補充，從收集來垃圾中，以發泡膠和鬼網最多及最重，單單從鶴咀已收集到100公斤的發泡膠，而鬼網則共重650公斤。她表示鬼網面積大，須特別花時間剪成小塊帶走。

而當中最讓Isabelle感到驚訝的，是無處不在的發泡膠。「發泡膠分裂成小塊散落在四處，太多了，我們根本無法完全清除，而且它們無法回收。」她又表示，若塑膠分解成微塑膠並流入海洋，會被魚類吃掉，對環境造成不可挽回的影響。她認為，香港應該盡快立法禁止或減少人們使用發泡膠。

Isabelle表示，義工多數是法國人，這已是團體第9次到清理海岸。她指，期望藉活動讓人們了解使用一次性塑膠的後遺，「重要的不是我們清理了多少垃圾，而是我們要從源頭減廢，改為使用可重用的水樽、午餐盒及袋等。」