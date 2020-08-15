劏房濫收水費嚴重　有投訴事隔半年　律政署稱證據不足拒起訴　

關注基層住屋聯席今日（15日）早上召開記者會，反映劏房租戶長期遭業主濫收水費情況，租戶嘗試從水務署投訴不果。聯席呼籲政府儘快落實租務管制，要求業主需在租約清晰列明水電收費模式，避免濫收情況持續。 根據水務署標準，一般住宅的水費每4個月計算一次，而首12立方米用水為免費，其餘收費則每立方米4元至9元不等。然而劏房租戶不但無免去首12立方米的水費，還要支付每月約15元1立方米的水費。有租戶表示，如果投訴可能會被逼遷，惟有「硬食捱貴租」。

關注基層住屋聯席召開記者會，反映劏房租戶長期遭業主濫收水費。（直播截圖）

劏房租戶甘先生，從社工得悉濫收水費為刑事罪行，今年初嘗試經水務署投訴業主，為署方第一宗舉報個案。他所居住劏房每度水收費14元，遠超官方定價，他一直認為昂貴水費是「公價」，居住3個月後才發現有投訴熱線，當租戶懷疑業主高價轉售用水獲利，可循水務署投訴。

投訴後，水務處職員曾3次上門檢查水管，水錶，甘亦有到辦公室錄取口供，並提供每月水費單據作證據。可半年後追問得知，律政署裁定因證據不足，不能起訴業主。甘表示業主明顯有濫收水費，「點解去到律政署，就一句證據不足，不再控告？」質疑投訴機制成效不大，存有漏洞。租戶一般非直接將租金交給業主，而是交給二房東或地產代理，因此追討濫收水費時，未能夠直接追訴業主。他指對機制失去信心「抽幾日返工時間出黎，畀曬證據，結果都係唔得。」並對機制漏洞感到不忿「邊有人會再透過投訴機制投訴？」。

深水埗劏房租戶鄭先生亦表示，所住樓宇兩年前被收購，同層只剩自己一戶，惟後來收到一張1900元的「天價」水費單，多番要求水務署檢查後，發現因隔壁單位馬桶長期漏水所致。由於該單位已被收購，並非鄭所持有，他嘗試要求水務署減免水費未果，該收購集團亦曾承諾為鄭支付1500元水費，惜後來「走數」。鄭指水務署與收購集團互相推搪責任，自己作為基層無法支付昂貴水費，卻又投訴無門。



關注基層住屋聯席指，現時劏房租約不對等，租戶的議價能力低，不受保障。(資料圖片)

關注基層住屋聯席代表陳康麒指，投訴機制在執行司法程序上有很多阻濟，投訴多數因證據不足為由而告吹。他又指現時劏房租約不對等，租戶的議價能力低，不受保障，冀望政府的「劏房租務管制研究工作小組」能及早制定租務管制，將水費電費的收費納入管制，要求業主需要於合約中清楚列明收費模式，杜絕濫收水費。