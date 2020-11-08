劏房人均居住面積40呎細過監倉　七旬婆婆執14粒鐘紙皮賺70蚊交租

劏房越劏越細，越住越貴！有劏房關注組今日（8日）發表劏房住戶狀況調查，發現人均居住面積只有40.7平方呎，較3年前大跌近10平方呎，不但低於公屋住戶標準，比懲教署囚犯倉人均標準還要細，有領取生果金過活的長者，為支付劏房租金只能朝八晚十無間斷執紙皮，只為賺取70元微薄的回收廢紙收入，組織指近年劏房中介將單位越劏越細，以求賺到盡增加租金收入，促請政府盡快實施租務管制。

葵涌劏房居民大聯盟今年9至10月訪問204位劏房住戶，了解他們居住環境狀況，以及有否符合10項基本住屋標準，調查結果發現劏房戶的人均居住面積，由三年前同類調查的50平方呎，大跌至今年的40.7平方呎，不但遠低於政府公屋標準的75方呎，甚至較懲教署監獄囚犯倉人均標準空間49.5方呎還要細。

葵涌劏房居民大聯盟今日發表劏房戶調查報告，結果發現人均居住面積只有40.7平方呎，較三年前減少近10呎。(莫家文攝)

有住戶三年被加租2,000元

調查顯示，56.7%受訪者稱劏房每年加租幅度高於通漲，最誇張個案是有住戶過去三年被業主加租高達2,000元，然而租金越來越貴，有51.7%受訪者稱住屋環境未有改善，甚至有24.1%受訪者表明居所較3年前更惡劣，亦有67.5%受訪者指業主以高於政府水平濫收水電費，另外近一半受訪住戶指劏房有天花及牆身、剝落及滲水問題，但只有56.2%受訪者指業主願意為居所提供合理維修服務，情況令人關注。

現年74歲的黎婆婆稱，上一間劏房只有一個抽氣窗通風，半夜每每被侷促空間嗆醒，不得已下於今年5月搬至有窗的120多呎唐四樓劏房，月租約3,800元，房間沒有獨立廚房，只在冷氣機下用一塊大約3呎長木板當作臨時廚房，以電飯煲淥菜及煮飯。

黎婆婆稱每月依靠2,770元的生果金過活，由於不夠交房租及生活開支，只能靠親友接濟，亦要每日朝8晚10執紙皮，以賺取約70元回收廢紙金額，生活足襟見肘「無錢買傢具，隨手執起租客扔喺走廊的四個膠箱當收納箱擺衫，熔熔爛爛都無法換。」

74歲的黎婆婆想到要執14小時紙皮賺取生活開支及租金，淚從中來。(莫家文攝)

雖然住所已安裝冷氣機，但黎婆婆為慳電費從不開啟，一悶熱便走出葵涌公共圖書館乘涼，但受疫情影响下康文署設施關閉，只能流連公園或商場，「拎住張膠櫈周圍行，去完公園多人就去商場…...(返上樓)行行下都腳浮浮。」

另一名單親媽媽司徒小姐，與就讀小四的10歲女兒2018年起以3,200元租住唐六樓面積大約70平方呎的劏房，約滿後加租至3,500元，由於居所就近女兒就讀學校，即使每日行樓梯行至腳軟，亦只能默默承受加租幅度，希望能盡快輪候上樓。

單親母親司徒小姐稱為了遷就女兒在附近上學，加上租金較簾宜，只能租住面積僅70平方呎的唐六樓劏房。(莫家文攝)

葵涌劏房居民大聯盟成員廉表示，受到疫情影響，加上近年劏房中介的盛行，為求賺到盡會慫恿業主將單位越間越細，近年甚至湧現一批工廈精裝劏房，以一劏五十至一劏八十的間隔，再透過表面豪裝的方式以較高租金出租，結果基層巿民越住越細，越租越貴，促請政府盡快實施租務管制，以及制定一系列住屋標準保障巿民。