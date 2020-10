深水埗團$770食$200小食？　導遊親身解畫：讓外國人真切認識香港

港府早前放寛社交距離措施,容許旅行社舉辦不多於30人的本地團,旅發局就在「旅遊.就在香港」網頁列出部分本地團,當中「深水埗風味行」最為熱議,成人團費每位770元,港人享七五折每位577元,由導遊帶隊到深水埗「掃街」,最少一人成團。外界嘩然食盡深水埗街邊小食最多僅200多元,何需付費報團? 近日,Facebook專頁「尼泊爾人妻.喜馬拉亞餃子」發帖文,原來「深水埗腸粉團」已經有8年歷史,已帶該團4年的「尼泊爾人妻」稱,腸粉團深受外國人歡迎,更獲外媒報道列為「MUST DO」,而導遊工作是旅客與香港之間的語言及文化橋樑,讓外國人用短短3.5小時認識香港小社區的文化及歷史,真切地了解一個城市的面貌。她更透露也有香港人參加,但人數「10隻手指數曬」。

根據旅發局網頁推介,「深水埗風味行」全程約3.5小時,團友先於深水埗集合,再一同去港式茶餐廳嘆港式早餐和奶茶,之後去品嚐混醬腸粉、豆腐花、餃子、曲奇餅等,成人每位770元,港人優惠七五折即577元。

撰文導遊:最旺時一周帶5團腸粉團

「深水埗風味行」行程及收費曝光後,幾乎一面倒被批評食水深,不少傳媒相繼報道,網上網下廣泛熱議。

Facebook專頁「尼泊爾人妻.喜馬拉亞餃子」今日下午發出一篇帖文,作者稱她為該團導遊,據悉屬實。她親身解畫,指出該深水埗腸粉團已有8年歷史,她過去4年一直做導遊帶團,雖然港人報名「10隻手指數晒」,但其實有不少來自歐美、澳洲、中東、印度、日本及韓國等的遊客光顧,「你數得出嘅國家都有帶過」。在旅遊旺季,她一周可以帶5團腸粉團,不少同事更會密密接團。

HI! 我就係帶深水埗$770腸粉團果條粉腸 😄 唔講大家唔知,呢個深水埗團已經有成八年歷史。我入左呢間公司帶團4年了。 4年來,團友都係黎自歐美、澳洲、中東、印度、日本、韓國…. 你數得出嘅國家都有帶過。香港人?... 由尼泊爾人妻.喜馬拉亞餃子發佈於 2020年10月25日星期日

「並非只係流於食完間餐廳打完卡就走」

「尼泊爾人妻」續指,腸粉團曾獲不少國際媒體和網紅報道為「One of the MUST DO in Hong Kong」,更入選知名旅遊網站「香港旅遊最佳精選活動」, 她強調,「美食團並非只係流於食完間餐廳打完卡就走」,而是讓團友深入認識深水埗社區。「其實深水埗除左以地踎美食馳名,亦有大量小店,老字號,老手藝,文青店。仲有貧窮、罪案、老化等問題。呢區可以對旅客細說嘅故事實在太多」。

「尼泊爾人妻」又指,導遊要協助外國遊客落單點腸粉,介紹醬汁、如何品嚐,「你可以話所有嘢問Google都會有答案。但Google應該答唔到一個旅客,呢間舖頭嘅煮食秘方;老闆打拼左幾十年嘅歷史;啲姐姐做左十幾年對食客嘅感情。而我作為一個港女,嗰種由細食腸粉食到大,睇住一碟由$2.5加到$12又愛又恨之情」。

向外國團友講解中外飲食文化不同

腸粉團除了吃腸粉,還會又會帶外國人行街市,「尼泊爾人妻」表示,導遊會帶團友觀看即場劏魚、讓他們見識掛吊血淋淋的生豬、了解咸魚、海味等等,同時解釋香港街市文化,中西方如何處理食物,中國人的食療、寶品、湯水等,亦要向團友重申「香港人唔食蝙蝠同狗肉的」,否則團友回國後只會向朋友講「HONG KONG MARKET IS SO DIRTY AND SCARY」。

「尼泊爾人妻」稱,能夠用3個半鐘精華遊香港超地道美食,及深入了解一般市民或草根階層的生活,可以真切地去了解一個城市的面貌,「只想講:我哋係一班致力想改變香港旅遊業嘅導遊,令旅遊業離開鴨仔團/鳩嗚團模式」。

