幼犬入冬集體失蹤　洪水橋現偷狗宰食疑雲

洪水橋出現偷狗宰食疑雲。有街坊指每逢入冬，新界便有流狼狗離奇失蹤，近日有關情況在洪水橋田廈路出現，當中大部分為不足三個月大幼犬，擔心狗隻會遭不明人士擄走屠宰煮食，通知動物義工到場，前日起一連三日「撈狗」，成功救走其中一頭三歲唐狗女，其餘未見蹤影，日內繼續加大範圍搜索，免遭狂徒毒手。

義工們成功將三歲大的黑色狗女「寶寶」救走。（受訪者提供）

幼犬集體失蹤疑遭不測

洪水橋一名愛心婆婆，每天清晨六時，風雨不改於田廈路一帶路邊餵飼流浪唐狗，每當她現身便引來大批流浪狗圍攏身邊搖尾撒嬌，惟她發現近日餵狗時發現，數頭不足兩歲的成犬，以及一胎五隻、尚未戒奶的數月大幼犬不知所蹤，擔心擔心牠們遭到毒手，立即向動物義工求助。

香港拯救貓狗協會協會義工Kit表示，前日起一連三日在田廈路附近找尋流浪狗影蹤，成功捉到其中一頭三歲唐狗女「寶寶」，經帶回安全地點沖涼及清理身上牛蜱後，稍後交獸醫檢查健康情況，在適應上繩後，便會為牠安排暫托。至於其他狗隻尚未尋獲影蹤。

另一隻三歲半大的啡色狗仔，繼續不知所蹤。（受訪者提供）

狗隻失蹤持續多年

Kit指每逢入秋，年幼村狗懷疑成為屠宰目標，相繼離奇消失，有關現象一直在新界北存在已久，尤其是近年有大量內地人及南亞人遷入後，狗隻消失情況更見嚴重。種種跡象令她懷疑是熟人所為，「熟人認得就唔會吠」。

她又指食狗肉的狂徒一般以幼年或壯年狗隻為目標，貪其肉質比較幼嫩，「四歲以上唔會揀。」餵狗婆婆起初發現初生小狗時，已通知義工接走，豈料被狂徒搶先一步，「未來到就無晒。」擔心其他幼犬會繼續成為目標，日內會繼續在附近搜索，救得一隻救一隻，她並呼籲市民支持領養流浪狗，讓組織騰出空間再拯救更多貓狗。

根據香港法例第167A章《貓狗規例》，使用狗肉及貓肉作食物屬違法，最高刑罰是罰款5千元及監禁半年。