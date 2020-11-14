零售寒冬｜卓悅旺角分店約滿一折起清貨　巿民狂掃：平出面好多

政府昨公布本港今年首3季實質經濟按年收縮7.2%，反映疫情帶來負面影響尚未消減，零售業更陷入無限低谷，昔日電器妝容一條街的西洋菜南街，近月吉舖處處，當中高峰期曾租入多間舖位的化妝品連鎖店卓悅，面積最大的好望角大廈地舖，近日貼出租滿結業告示，聲稱一折起割價發售，有巿民花數千元大手掃入平貨，冀趕在關門前買下心頭好。

由亞皆老街至登打士街一段的450米西洋菜南街，全盛時期是自由行遊客購物勝地，但自從疫情爆發後中港尚未通關，加上本港經濟下滑，人流及消費力大減，令這條集電器、化妝店、服飾等零售一條街變得失色。

好望角大廈地舖一折清貨

位於好望角大廈地下17號舖的連鎖化妝品卓悅分店，近日貼出「租約期滿」「搬遷清貨，一件不留」的告示，霓虹廣告牌亦打出「癲價一折Crazy sale」的標語，店員均聲稱店內所有貨品價錢將以較其他分店更便宜的價格出售。

卓悅好望角大廈地舖近日貼出約滿一折清貨告示。(莫家文攝)

巿民黃小姐昨到店內花數千元購入樹液腳貼、護膚品、化妝棉及速食品等貨物，笑稱「平到忍唔住買咗成個月Quota(配額)。」她以中港近期熱賣、俗稱小黑瓶或小安瓶的Lancome肌底修護舒潤精華液20ml為例，正品標價630元，街外折扣價約269至400多元之間，但該店以割喉價198元發售，結果她一口氣連掃7瓶，打算自用及送給朋友。

巿民黃小姐花數千元掃貨，當中一口氣購入7支小安瓶。(莫家文攝)

記者佯裝顧客致電好望角大廈分店查詢，店員承認「起碼做埋呢幾日，具體(結業)日期要等公司指示。」《HK01》電郵卓悅查詢，尚未獲得回覆。

分店遭業主追租

卓悅（00653）作為本地連鎖化妝店的巨頭之一，全盛期曾租入多間西洋菜南街舖位，包括登打士街41至43號地下1至5號舖、西洋菜南街2R號地舖，西洋菜南街59至61號地下及閣樓，以及好望角大廈現址地舖，成功超越主要競爭對手莎莎（00178），成為在該條街道擁有最多分店的化妝品店。

一圖睇清卓悅好望角分店打折貨：

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好景不常，隨着疫情爆發打擊，零售銷情急劇降溫，卓悅分店數目不斷減少，目前官網顯示西洋菜南街分店，只剩下登打士街單邊舖及好望角大廈地舖，翻查資料顯示卓悅好望角大廈地舖分店，連同旺角中心一期分店今年6月遭業主入稟高院追租，指拖欠半年或以上的租金，管理費和冷氣費，涉款合共約800萬元。倘若好望角大廈分店提早結業，西洋南街分店將由四間縮減至一間。

學者：零售復甦需時

經濟學者關焯照表示，西洋菜南街零售一條街，正是依靠自由行興旺的最佳寫照，目前即使租金再有減幅，仍難以吸引商家回歸，「租金平都無生意做，你畀錢我租都無用。」估計要等待至少三至六個月內新冠肺疫苗面世或中港完全通關，本地零售巿道才有望復甦。