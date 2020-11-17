本港今年9月30日的黑雨引發多處水浸，當中觀塘上游一小時內錄得逾100毫米雨量，翠屏河水甚至溢出防洪護牆外至馬路邊，形成大水窪，被揶揄為「觀塘游池，池外有池」，渠務署今日在觀塘區會中提出方案，包括加高護牆及深挖河道，預計安達臣道石礦場地下蓄洪池最快2023年投入運作，並研究再額外加建一座，紓緩水浸問題。

今年9月30日晚上7時15分，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告，當中包括觀塘在內的東九龍錄得超過94 毫米雨量，而在觀塘上遊錄得的一小時最高降雨量為105 毫米，遠高於黑色暴雨警告信號的一小時70毫米雨量的水平，以致觀塘翠屏河出現嚴重水浸。

黑雨河水溢出 水深及膝

觀塘區議員洪駿軒表示，當日翠屏河上游河水不斷暴漲，並且溢出防洪護護牆外仿如瀑布傾瀉，一直流向翠屏道近觀塘游泳池對外馬路形成水窪，水深及膝，途經車輛皆要慢駛而過，至個多小時後情況才有所紓緩，場面有如觀塘泳池「場外擴建版」，渠務署經調查後回覆當晚雨量過大，加上由翠屏河上游穿過鯉魚門道馬路，至敬業里對開河道收窄，形成一個樽頸位，最終河水短時間不斷暴漲，溢出牆外水浸，近日已在牆身加建一塊大約40厘米高膠版防洪，但洪形容只屬臨時方案，視覺效果多於實效，萬一再有超過100毫米的黑雨來襲，恐水浸事件再度重演。

安達臣道石礦場正建造首個可儲水可遊玩防洪人工湖，預計最快2023年投入運作。(渠務署構想圖)

觀塘區議會轄下食物、環境及衞生委員會今日召開會議，進一步討論當日紓緩水浸的解決方案，渠務署代表指已訂下短中長期方案，短期定期巡查及清理公共雨水排放系統及檢查水浸黑點，當颱風及發出暴雨警告期間，署方會啟動緊急控制中心，集中處理和調配資源以調查及跟進各區水浸報告，並增加人手應對可能出現的水浸及渠道淤塞情況，同時與各有關政府部門保持溝通。

觀塘研建兩座蓄水池

就中期改善工程方面，渠務署將於本年內完成加高翠屏道旁防洪護牆的工程，亦計劃於未來數月挖深部分翠屏道旁的現有河道。署方同時積極進行鯉魚門道行人天橋斜道的重置工程，從而改善現時翠屏河於觀塘泳池對出的樽頸情況。

至於終極解決方案，土木工程拓展署正於翠屏河上游的安達臣道石礦場用地興建一所地下蓄洪池，預計於 2023至 2024年投入運作，署方將着手研究進行「觀塘雨水排放系統改善工程」的前期勘查，計劃包括於秀雅道遊樂場、海濱道公園及觀塘碼頭廣場建造地下雨水蓄洪池，及於區內個別位置加建排水管道，以提升排水系統的防洪能力。

香港最早啟用的防洪「地下神殿」是大坑東蓄洪池，其隱藏於大坑東遊樂場的欖球場和足球場的地底。〈渠務署圖片〉

香港最早啟用的防洪「地下神殿」，便是大坑東地下蓄洪池，它隱藏於大坑東遊樂場的欖球場和足球場的地底，2001年12月動工，2004年9月竣工，整體面積長136米、闊130米和深9.5米，總容量為10萬立方米，相等於40個標準泳池。當暴雨時，入水口暗渠引入的雨水就會流入蓄洪池；當雨水減退，便會把蓄洪池內的雨水抽進排水系統，再流出大海。設計聲稱可抵禦50年一遇的暴雨。