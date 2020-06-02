渠務署擬建6個蓄洪池　石硤尾公園採開放式設計　可透視地底環境

夏天已至，又到雨季。本港平均每年降雨量為2400毫米，當中近九成集中於4至10月份。為防範水浸問題，渠務署早年在市區推展地下蓄洪計劃，從中流位置暫存過剩的雨水，以紓緩排水渠壓力。 為應對氣候變化、城市發展等，渠務署正規劃於6個地點增建蓄洪池，料合共可暫存約18萬立方米雨水。當中於石硤尾公園將興建一個容納2萬立方米的蓄洪池，料可保護約10萬人口。署方正收集意見優化上蓋設計，擬一改封閉式設計，並以開放式興建，市民可由地面透視地底，觀察蓄洪池環境。

現於大坑東遊樂場的地下蓄洪池，以封閉式設計興建。（歐嘉樂攝）

全港現有4個地下蓄洪池，分別於大坑東遊樂場、上環海濱長廊、跑馬地遊樂場及安秀道遊樂場，合共可暫存接近19萬平方米的雨水，即約等於75個標準泳池。當中，於2004年啟用、近10萬立方米的大坑東遊樂場蓄洪池，成功解決90年代彌敦道水浸問題，並清除太子道西及界限街的水浸黑點。

6個選址料可暫存18萬平方米雨水

因應氣候變化導致海平面升高，加上填海工程增加內陸地區排水壓力，渠務署計劃於市區6個地點增建地下蓄洪池，包括石硤尾公園、秀雅道遊樂場、觀塘碼頭廣場、海濱道公園、尖沙咀市政局百週年紀念公園，及擴建大坑東遊樂場的蓄洪池，合共可暫存約18萬立方米的雨水。

渠務署擬擴建大坑東遊樂場蓄洪池，完成後將可額外暫存6萬平方米的雨水。（歐嘉樂攝）

渠務署擬擴建大坑東遊樂場的蓄洪池。（歐嘉樂攝） 當中於秀雅道遊樂場及觀塘碼頭廣場的擬建蓄洪池，共涉及約8.2萬立方米，為配合九龍東發展計劃，及改善牛頭角站與觀塘站一帶的水浸問題；尖沙咀市政局百週年紀念公園則涉及約6000立方米的蓄洪池，為改善漆咸道南的水浸黑點。至於大坑東遊樂場擴建部分的容量約為6萬立方米。

渠務署正規劃於6個地點增建蓄洪池，包括石硤尾公園噴水池位置。（歐嘉樂攝）

石硤尾公園蓄洪池擬以透明化設計

於擬建地點之一的石硤尾公園，涉及約2萬立方米的蓄洪池，除為減低旺角區的水浸風險，亦為收集上游畢架山的雨水，減輕大坑東道一帶的水浸風險。署方估計，該蓄洪池能保護下游地區的南山邨、大坑東邨及大坑西邨等一帶，涉及約10萬人口。

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渠務署排水工程部工程師袁佩姍說，署方擬將公園內的蓄洪池由一般的封閉式，改造為具透明度的設計，令公眾可看到蓄洪池的「真身」。此外，開放式設計既可減少興建抽風系統的空間，亦可加入教育元素，署方考慮於旱季開放蓄洪池，透過導賞團增加公眾對防洪工作的認知。她說，署方亦正就石硤尾公園蓄洪池的上蓋設計收集居民意見，希望令設施符合當區用途。至今收到建議包括親子苗圃、藝文空間等，他們會連同建築時間、成本等因素考慮。