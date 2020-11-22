房委會暫緩遷出公屋令至明年初　公屋聯會：擴闊租免級制更實際

本港經濟因疫情陷入低谷，不少基層巿民加入失業大軍，正就如何交租而發愁。房委會今日(22日)宣佈，延長暫緩發出公屋遷出通知書措施至明年三月，若租戶有經濟困難，亦可申請租金減免，有區議員及關注團體建議因應目前巿況，為租金減免拆牆鬆綁，包括擴闊租金減免分級制，向短期失業的租戶提供援助。

房委會表示，公屋租戶如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書，若有關申請獲批，房委會將於今年11月至明年3月期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。

發言人稱理解因應疫情持續，經濟環境及就業情況繼續受到影響，房委會決定延長有關暫緩發出遷出通知書措施，希望可以幫助有經濟困難的租戶渡過困境。

房委會宣布暫緩發出公屋遷出通知書措施至明年三月。(資料圖片)

另外，有短暫經濟困難的公屋租戶可申請租金減免，合資格人士可獲減免一半或四分之一租金，為期兩年。房委會每兩年覆檢租援受助人資格，以決定是否繼續批出租援，強調會作抽樣調查，防止計劃被濫用。

深水埗區議會主席楊彧表示，一直有向街坊宣傳暫緩遷出公屋通知書或租金減免措施，而現行政策亦有不合理的地方，他舉例本身是三人家庭，因有親人身故或離婚，現有二人住戶將被定義為公屋寬敞戶，若申請租金減免，反被房署職員要求住戶搬至細單位，「房署要你由300呎搬去200呎，租金平咗就唔使申請，但係一搬就搬成世，仲要嘥搬遷費，洗費不減反加，其實疫情因素可能係短暫性，日後收入可能提高返，有無方法係暫緩性質的租金減免呢?」

深水埗區議會主席楊彧稱不少公屋租戶只是短期失業，應加大暫緩性質的租金減免措施，避免他們跌入長期失業網內。(資料圖片)

公屋聯會總幹事招國偉表示，近年公屋租金減免申請個案有明顯上升趨勢，認為在目前經濟下行的情況下，建議為現行租金減免措施拆牆鬆綁，包括考慮撤銷「新大廈類別」租戶須入住兩年才可申請租援的限制，以及擴闊現行租免分級制，由現時成功申請者可減免四分之一或一半租金，改為分四級，如減免三分之一、四分之三甚至全免，支援更多短暫失業租戶，以免他們跌入綜援申請網內，成為長期失業人士。

公屋聯會總幹事招國偉建議擴闊現行公屋租金減免申請的分級制。(資料圖片)

有關注公屋福利團體早前發表一項調查，結果發現對比去年12月，超過八成五的受訪公屋住戶收入減少，但有近六成六受訪者不了解房屋署的租金援助計劃，只有一成一人有在過去半年提交申請，而提出申請者中，有三成八人不獲接納，原因包括住戶人數有變，或未住滿兩年而被拒申請。