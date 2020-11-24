野豬出巡巿區歎buffet　議員：係人的責任唔好賴隻豬！

本港正值入冬，野豬頻繁出巿區覓食，港島多處更有野豬定時定點在垃圾堆中尋寶開餐，有區議員關注事件，今日在區議會中討論問題，認為問題癥結在於長期有垃圾棄於街邊或有人餵飼，導致野豬放棄山上覓食出巿區，促請食環署加強監察。

近月有野豬持續在山巿街垃圾堆中覓食。(彭家浩圖片)

中西區議員彭家浩，日前在facebook出帖，指近日接連發現山巿街及荷蘭街晚上10時許便有野豬自動現身，恆常走向路邊垃圾堆中開餐，經巡查後相信原因與附近單幢樓林立，外判清潔工須逐一在不同大廈收集垃圾後，暫時放於路邊等待統一運送期間，散發氣味吸引野豬到來覓食，其後他向食環署反映後，署方派員勸導外判清潔工加快清理，冀可減低野豬出走巿區的機率，他亦呼籲住戶和商戶勿將包頭垃圾丟棄街邊，應直接運往大型垃圾站，減低吸引野豬出巡誘因。

野豬垃圾堆中尋寶覓食

柴灣亦面對同一困擾，東區區議員曾健成表示，柴灣樂翠台近月有野豬流連，並在路邊的垃圾堆中覓食，其間撕開袋內廚餘，以致冷飯菜汁灑滿一地，造成環境衞生問題，小西灣龍躍徑一帶亦常有途人定期上山向野生動物餵飼麵包皮，吸引野豬頻繁出沒，要求漁護署及食環署跟進事件，今日(24日)在東區區議中會討論有關議題，包括如何有效控制野豬繁殖及數量。

有野豬在柴灣巿區出沒，大白天在鬧巿開餐。(曾健成提供)

他補充，並非要求政府部門趕絕野豬，很多情況是巿民責任，例如沒有包好垃圾，或有街坊不聽勸告堅持餵豬，希望政府部門加強教育及宣傳，促請人豬在社區共融，互不干涉。

267頭野豬已被絕育

漁護署回應，去年起指定郊野公園透過紅外線相機配合定時數據收集，估算本港野豬數目，預計明年有初步估算結果，目前採取多管齊下策，包括在野豬經常出沒地點拉起大型橫額教，教育市民遇到野豬時注意事項及不要餵飼野豬，署會派出獸醫為合適的野豬避孕或絕育，完成後放回山林，計劃開始至今年10月為止，已為全港267頭野豬避孕或絕育，有效期四至六年。

野豬好似人咁識過斑馬線，又知道幾時可以等住有嘢食，其實係人為干擾野豬習性，多過佢干擾人。 東區區議員曾健成

署方又稱，會紀錄持續餵飼野豬人士的活動時間及地點，轉介予相關部門，以檢視有關餵飼活動是否觸犯《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）。

食環署回應會留意市民或商戶在路邊隨處棄置家居或商鋪廢物，加強巡視有關地點及向違例人士發出$1,500定額罰款通知書。