疫情新常態|每10名長者1個變抑鬱 照顧認知障礙患者最高危

新冠肺炎疫情爆發大半年，長期留家成為大部分巿民生活寫照，有港大研究發現，有九成三長者因疫情被迫減少活動，當中有一成出現抑鬱癥狀，若要同時照顧認知障礙患者，患抑鬱機會較其他照顧者高出一倍，有機構推出援助計劃，培訓長者成為「精神健康急救員」，學懂處理自己與身邊人的情緒，減少衝突機會。

香港大學社會工作及社會行政學系研究團隊今年2至8月，以電話訪問了8,382名60歲或以上長者，以調查長者在疫情下的行為和心理健康，結果發現疫情期間，93%長者減少社交活動，當中有1成受訪者出現抑鬱、焦慮徵狀，當中以60歲至79歲長者最為高危。調查又發現，長者同時要照顧認知障礙症照顧者，患抑鬱癥狀較非照顧者高出一倍，女性出現抑鬱和焦慮徵狀比例亦較男性高。

香港大學社會工作及社會行政學系系主任林一星解釋，長者亦會在患病、痛症、喪偶和家人相處問題時，觸發情緒問題，而疫情期間，長者需要搶購糧食、廁紙和排隊買口罩的情況，也使他們感到抑鬱、焦慮，有機會引發情緒問題。

研究發現，認知障礙症照顧者出現抑鬱情況更比非照顧者高出一倍。（曾鳳婷攝）

計劃未來四年覆蓋18區

有見及此，賽馬會於2016年起撥款8,700萬元開展支援長者精神健康的「賽馬會樂齡同行計劃」，由港大和多間社福機構合作改善長者晚年抑鬱問題，在四個地區包括葵涌、觀塘、深水埗和將軍澳推行。計劃培訓了21位社福專員和242位義工，透過外展接觸10萬名長者，當中有4,300名長者有抑鬱傾向，需要心理保健及介入。在社工介入後，98%長者情況獲改善，其餘2％則轉介到公營醫療機構進行治療。

計劃未來四年將覆蓋18區，讓每區長者均有支援，並會培訓5,000名長者義工，參加者須在網上修畢15小時精神健康急救證書課程和實習，日後便能透過義工留意到身邊有抑鬱風險的長者，提供合適援助。

林一星表示，在疫情下的高齡照顧者為高危人士，長者亦會在患病、痛症、喪偶和家人相處問題時，觸發情緒問題。（曾鳳婷攝）

課程培訓精神健康急救員

現年70歲的阿月，疫情初期經常覺得焦慮，不敢外出，又要四處搜購口罩，而她丈夫長期留家，脾氣變得暴躁，經常指罵她，二人關係變差。「我之前不懂得和我丈夫溝通，他又脾氣不好，經常因芝麻綠豆事罵我，我覺得他很差。」

阿月（中）參與「精神健康急救員」培訓計劃中，學會了聆聽和體諒丈夫，雙方關係得以改善。（曾鳳婷攝）

直至今年她獲社工推薦參與「精神健康急救員」培訓計劃後，學會怎樣辨識和處理有抑鬱癥狀的患者，更會在丈夫責罵自己時，先思考是不是自己也有問題存在，從中學會聆聽和體諒丈夫，雙方關係得以改善，個人情緒亦得以舒緩。