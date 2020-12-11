新冠肺炎｜麗晶商場變「零客死場」　侍應：你想要條命定食餐飯

新冠肺炎疫情持續，九龍灣麗晶花園第6座更成最新「疫區」，屋苑內三座大廈同告有確診個案，第六座D室單位更因喉管設計，導致同坐向單位形成傳播鏈，需要強制撤離檢疫。疫情致屋苑商場首當其衝，有商戶表示生意慘淡，較以往急跌八成，就算推出優惠都無力挽回局面；亦有商戶因懼怕疫情而自願停業，直至另行通知。

位於商場二樓的餐廳，店內連一名食客都找不到。（黃景洪攝）

位於麗晶商場二樓的越南餐廳，下午時分一直「拍烏蠅」，職員被問及疫情影響時大嘆「你自己望吓，一定有（影響）啦，希望香港政府做好啲，唯有係咁。」他憶述昔日午餐時間座無虛席，下午茶時間亦有七至八成入座率，相比之下現時生意異常慘淡，蒸發近八成生意，「我可以坐喺度做嘢，你就估到喇。」而晚市禁堂食令一出，餐廳生意就更加難捱下去。

他續指，疫情爆發期間實在沒辦法呼籲居民外出食飯，「做乜嘢優惠？最主要係無人入來，你畀優惠都無意思，你想要條命定係食餐飯呀？」而在同一商場的租戶，包括遊戲機中心、美容院等店舖已遵從政府要求強制停業，另外部分非強制停業的店舖亦自發關門，其中位於地面的電器用品店，門外貼上停業啟事，表示「疫情嚴重，回落再啟市」、「不明源頭20(宗)以下開工」，可見商戶人心惶惶。

街坊：隔離座爆發我就走佬

記者巡視過麗晶一帶超級市場，抗疫物資如梘液、消毒藥水等熱門商品，貨架上只餘少量存貨，但貨源大致充足，未見有居民搶購。

居於麗晶16座的黃太表示，爆發群組與居所非常接近，「梗係擔心，上上落落自己做好防疫措施咯。」而她在疫情爆發後已經很少外出用餐，擔憂會因而染病。鄰近的第六座D室因喉管設計，而導致同座向單位的住客相繼染疫，黃太單位的喉管設計與六座D室相同，她提到已加緊清潔殺菌，短期內不會更改喉管設計，「自己屋企都乾淨嘛，閂咗個窗，倒多啲殺菌劑、洗潔精落去，自己做好自己咯，無辦法啦，始終啲樓舊嘛。」

黃太續指，鄰近18座有一宗確診，假若疫情大爆發，「我就走佬架喇，走去中環個仔度住！」

居於16座的黃太表示，加入鄰近的18座爆發疫情，就會搬到兒子家暫避。（黃景洪攝）

檢測採樣場地現人龍

民建聯在麗晶花園外設置街站，向街坊派發防疫物資，超過100名居民排隊輪候，排頭位的市民更表示已輪候一個半小時，為的只是一包口罩以及消毒酒精。有街坊聲稱不擔心疫情，「成個世界都有，無得擔心，煮到埋來就食。」

民建聯在區內擺站派發防疫物資，吸引超過一百名街坊輪候領取。（黃景洪攝）

政府公布強制有確診個案的第四、六、十八座居民進行檢測，其他麗晶居民亦可自願參加，有居民表示，「五點鐘開始排，排到一半過來就半個鐘，𠵱家條龍尾唔知幾遠咯！」

據記者目測，下午五時半為止，人龍約有八十多人，職員向在場居民表示優先替第四、六、十八座居民檢測，其他居民稍候片刻，而位於麗晶花園羽毛球場的檢測場地明天繼續開放，有需要居民可於早上10時起到場採樣。