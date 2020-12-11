新冠肺炎｜麗晶居民排長龍做檢測　住戶：喉管經常漏水要維修

九龍灣麗晶花園6座爆疫，政府在屋苑設立流動採樣站，為須接受強制檢測的居民和工作人員提供檢測服務。今早檢測中心未開門，已有過百人排隊等候檢測，多名居民表示對所住大廈爆疫感到十分憂心，直批大廈喉管不時出現問題要維修，而不少居民亦曾改裝喉管。亦有居民表示，昨夜居民「一窩蜂」進行檢測，批評檢測中心安排混亂致大排長龍，今早特地提早排隊。

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11座居民楊先生指，其居於6座頂樓的妹妹經常出入醫院，每日都要到其家打點，本來不想做檢測，惟6座爆疫才迫於無奈遵從政府的強制檢測令，日後會視乎情況再決定是否前往妹妹的居所。楊又指，屋苑喉管經常漏水和出現事故，每隔一、兩年便要修葺，「始終問題係有㗎」。

居於6座的梁先生指，其單位在D室旁，但其樓層未有人確診，並不擔心染疫，但為保障家人和鄰居的安全才來做檢測。他表示，有聽聞過住户改裝喉管，「問自己心，好多人改過嘢」。

居於6座1樓的魯小姐指，專家表示播毒源頭或是水渠，自己住在低層，很擔心大廈情況，惟昨日檢測站大排長龍，其女及丈夫昨夜排隊逾3小時才做到檢測，遂今早9時許便與母親到場排隊。她表示，昨夜亦有視察其單位喉管的情況，以清水清潔污水渠，但未有留意喉管有否老化。

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6座居民羅小姐今早8時許便到場排隊，她表示有鄰居確診，住得非常近，亦都相識，平常亦有打招呼，十分擔心自己亦會染疫，她昨日已希望做檢測，惟昨日檢測中心安排混亂，未有標明只讓需強制檢測的居民優先採樣，令檢測站外大排長龍，唯有今日提早下樓做檢測，但強調暫未有計劃搬走。

對於大廈喉管或是播毒源頭，羅透露從屋苑住户群組得悉部份住户曾更改喉管，但認為為數不多，而屋苑10多年前亦為大廈外牆和喉管進行大維修，未曾在屋外或室內聞到任何臭味。

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