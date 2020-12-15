東頭邨爆疫　檢測站人流多過食客　居民：七日前驗完唔安心再驗

黃大仙東頭邨貴東樓昨（14日）再多兩人確診，累計共9人感染新冠肺炎，衞生署安排今日起至周六在屋苑範圍內羽毛球場及排球場，設立流動採樣站進行測試。香港01今日到場視察，發現居民已成驚弓之鳥，有酒樓食客人流大減六成，反而採樣站成為邨內最人流密集之處，陸續有居民前往進行檢測，有住客更稱七日才驗完，但不放心再驗保心安。

下午時分，東頭邨貴東樓對開流動採樣站，陸續有市民進場採樣，現場分設兩條隊伍，一條專供貴東樓居民使用，東頭邨其他座數的居民，全部統一排在另一條隊伍。有居民稱趁著下午時分較少人排隊，便帶同家中行動不便的長者進行檢疫，避免下班高峰期時人流聚集，在密集人群中採樣，反增加感染風險。

居民：一周前才完成檢測

附近居民黃小姐表示，今早才得悉屋苑內再度有人確診，對多個單位住客中招感到擔憂，但她坦言：「現時在哪裏被感染的風險也是一樣」，故她會做好個人防護措施，暫時未有打算到別處暫避。她亦提到雖然早在一星期前已完成檢測，但現在會再去做一次，以求安心。

東頭邨鄰近摩士地公園，公園依舊有不少市民做運動，大多已戴好口罩，亦有保持距離，但亦有零星人士公園跑道緩步跑時，疑因侷促沿途未有戴口罩。

下午三時，記者視察附近食肆，普遍食肆人流不多，當中屋邨酒樓職員莫先生指出，昨日再次爆出確診個案後，早茶時段食客人流下跌四成，以往較為爆滿的下午茶時段亦大減六成，只餘下數枱客人消費，酒樓生意因而大跌，未知何時才能夠回復舊日巿況。

居住康東樓的酒樓食客蔡先生則表示，以往為酒樓的常客，基本日日也習慣前來光顧。「之前就日日來吃，現在知屋苑內有人確診，就少了很多，都是偶然來一兩次」。他亦表示，以往會到公園走走，但現在會在進食後便馬上回家。

位於東頭邨附近的大成街街市熟食中心內食肆均有營業，惟場內人流銳減，近半座位上貼有告示，「為防止疾病傳播，暫停使用」，而可供坐下的大圓桌上，亦只限最多兩人隔開同坐。現場目測所見，只有十多名食客光顧，場內後半部分一律為空桌，極為冷清。