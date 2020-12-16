香港首間導盲犬訓練學校動工　將設紀念花園存離世狗狗骨灰

被喻為「視障人士第二雙眼」的導盲犬，除了協助視障人士出行，更是他們生活和心靈上的好伙伴。在多年的宣傳和教育之下，導盲犬在香港日漸普及，而香港導盲犬服務中心的首間香港導盲犬訓練學校，今日（16日）舉行動土儀式。訓練學校將由空置多年的前三和公立學校改建而成，屆時校內除了一般設施，也將設紀念花園，導盲犬退休離世後，其骨灰可以存放在校內，讓服務人類多年的牠們，離世後也能有安樂的休息地方。

設獸醫房、導盲犬繁殖區 料一年內完工

香港導盲犬服務中心自2015年起已四出物色用地，先後申請過大窩口、大埔及流浮山的空置校舍，直至去年終獲得位於打鼓嶺蓮麻坑路的前三和公立學校用地。香港導盲犬訓練學校的籌備工作已近五年，據了解，日後學校的佔地約24,500呎，包括室內外訓練場、獸醫房、導盲犬繁殖區等設施，預計可於一年內完工。

10歲導盲犬Google患癌 主人不離不棄

除了一眾嘉賓，出席動土典禮的還有香港首隻導盲犬、現年十歲的Google，牠的主人是因視網膜脫落而完全失明的黃先生。黃先生憶述，約於八年前初次接觸Google，在此之前不但沒有養狗，更有點怕狗，起初亦因為自己年紀不輕，覺得會「嘥咗隻狗」而對導盲犬感到抗拒。但他指，有了Google之後，不需再使用「盲公竹」，出行時感到較安全，而他工作或與人閒聊時，Google都會乖乖伏在地上，多年下來一人一狗感情深厚，雖然近年Google患上大腸癌，但黃先生仍指不會離開牠，「我唔再養第二隻啦。」

患先天性視網膜病變的Koonie同樣是導盲犬使用者。她透露，早年經中心配對遇上了狗女Happy，豈料一拍即合。「有咗Happy行路快咗好多，夜返屋企都唔怕，又唔使再撞到周圍啲嘢。」除了外出時有幫助，獨居的Koonie也慶幸現時「有個伴」，「多咗佢之後，多咗鄰居同朋友過嚟傾偈，社交都闊咗！」

「呢隻狗（香港首隻導盲犬種犬Tovi）喺我遇到嘅種犬之中，性格同能力絕對受到肯定，都同我一齊見證咗好多社會事件。」 香港導盲犬服務中心主席張偉民

日前辭世導盲犬Tovi退休後曾任「公關犬」

不過，狗隻比人類壽命短暫，感情再深無可避免都要面對告別。日前（15日）香港首隻導盲犬種犬Tovi就因罹患肺癌，獲醫生注射安樂針，躺在寄養家庭成員懷中離世，終年8歲。香港導盲犬服務中心主席張偉民憶述，Tovi在五個月大時由日本關西、與牠的兄弟Tobi一同來港，下機後便到了寄養家庭生活。他指，Tovi過去是種犬，退下來後成為了中心的「公關犬」，在大大小小的活動中擔當示範、帶領體驗的角色，「呢隻狗喺我遇到嘅種犬之中，性格同能力絕對受到肯定，都同我一齊見證咗好多社會事件。」

爭取多年的訓練學校終於動工，但又碰上Tovi離世，張偉民形容，今日是在不開心的時間要進行開心的儀式。他表示，日後學校內將設有紀念花園，在得到寄養家庭的同意後，離世的導盲犬火化後骨灰會存放在該處，「想畀設個名份佢哋，雖然係過咗身，但曾經都係一隻出色嘅導盲犬，為人類服務咁耐，離世後都應該有個安樂嘅地方......希望佢哋嘅精神可以畀我哋啲狗更多祝福，令佢哋更健康快樂地成長。」