七成受訪長者疫下在家開支大增　逾半爭購防疫用品感壓力

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本港新冠肺炎疫情持續，長者經濟壓力亦有所上升，有團體進行一項逾1200人的問卷調查，結果發現超過五成長者對不斷購買防疫用品造成中度或以上壓力，亦有七成長者指疫下留家生活，開支有增無減，有個案每月日常增幅逾千元，對沒有收入的長者構成壓力，有關團體促請政府向長者提供補貼，減低生活壓力。

明愛長者聯會今年12月進行問卷調查，向安老服務單位共1208名60歲以上的長者會員進行電話訪問，以了解他們對今年施政報告的滿意度和疫情下面對的經濟壓力程度。調查結果顯示，超過七成長者表示需要購買防疫用品，當中有42.2%的人每月支出金額為200至400元，以外科口罩開支最大，每盒口罩至少達100元，但又不得不買。由於不少長者退休後沒有收入，有54.8%受訪者表示防疫用品支出對他們造成中度或以上程度的壓力。

依靠綜援過活的潘婆婆透過錄影片段表示，疫情期間要減少飲食開支來購買防疫用品。（明愛長者聯會影片截圖）

有長者生活開支每月增加逾千元

除了防疫用品，長者也反映水費、電費、燃料費和糧油雜貨開支有上升情況。有35.7%人指增加支出為500至999元，更有超過三成是1000元以上。現時獨居、依靠綜援過活的潘婆婆透過錄影片段表示，疫情期間要減少飲食開支來購買防疫用品，每次外出買餸後，因怕感染會即時洗澡，水、電、燃料費支出每月增多近500元，但面對各項支出增加，在全無幫補之下她只感到無助。

明愛長者聯會主席陳鉅庭和明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）社工李奕權指，長者長時間對抗疫症，精神心理和經濟壓力之下影響更大。為了紓緩長者經濟壓力，聯會建議政府為長者提供一次性防疫現金補貼4000元，同時促請政府在明年上半年落實推行60歲2元乘車優惠計劃。此外，疫情下不能人與人見面接觸，聯會建議政府可提供現金資助，鼓勵長者學習資訊科技，以保持社交和對外聯繫。

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