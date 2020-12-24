2019年貧窮人口創新高　社協指不理想　促政府重新檢視扶貧政策

政府昨日（23日）發表貧窮報告，報告指出2019年全港的貧窮人口執149.1萬，貧窮率達21.4％，較2018年增加8.5萬人。即在2019年中，本港每5個人便有1個為貧窮人口。情況雖在政府恆常現金等政策介入後，有所下降，但仍超過109.8萬貧窮人口，貧窮率達高達15.8%。香港社區組織協會認為報告反映本港貧窮情況進一步惡化，情況並不理想，建議政府應重新檢視扶貧政策，以符合現時局面。

政府昨日傍晚公開報告，報告表示，在綜援、長者生活津貼、在職家職津貼等政策介入後，有39.2萬人脫貧，貧窮率減幅達5.6 ％。當中，綜援、長者生活津貼扶貧成效最為顯著，去年分別令15.5萬人及15.4萬人脫貧，整體貧窮率減幅均為2.2％；至於在職家庭津貼令4.7萬人脫貧，對整體貧窮率減幅為0.6％。

報告表示，在綜援、長者生活津貼、在職家職津貼等政策介入後，有39.2萬人脫貧，貧窮率減幅達5.6 ％。（資料圖片）

報告亦指出，去年受本地社會事件及中美貿易摩擦雙重打擊，本港經濟自2009年環球金融危機以來，首次陷入衰退，勞工市場於下半年明顯轉弱。當中，消費及旅遊相關行業受到重創，當中涉及不少較低技術職位，因此基層家庭所受的衝擊亦頗為明顯，加上人口加速高齡化及住戶持續小型化，貧窮指標承受前所未見的上升壓力。

綜援逾20年未有作出全面檢討

香港社區組織協會表示，當局將2019年貧窮人口上升的原因，歸咎於宏觀經濟變化、當年的社會事件及中美貿易戰。社協則認為外圍經不可抗逆，故政府更應未雨綢繆，如積極思考如何強化勞工的就業支援，以備外圍環境及社會因素的變遷，及早應對不同社群面對的貧窮問題。例如全面檢討綜援制度，社協提到，現時除了一人住戶外，其他綜援受助人獲資助水平均低於貧窮線，接受綜援協助後亦難以脫貧。加上，過去二十多年來綜援制度均未有作出全面檢討，政府應適時檢視各扶貧政策成效並作出改善。

在職家庭津貼申請門檻高 貧窮人士難受惠

社協又提出，雖然政府有設立在職家庭津貼，並在7月時全面大幅調高職津的津貼金額，但現只累計僅約7.7萬個住戶受惠於職津計劃，反映扶貧計劃力度不足。加上，2019年受反修例的社會衝突和2020年新冠疫症影響下，經濟大受打擊，不少低收入家庭被迫面對失業和就業不足的境況，工作時間被迫減少，他們難以符合申領在職家庭津貼的工時要求。

社協認為，政府應在非常時間下，放寬申領在職家庭津貼的工資限制，如放寬至原本所需時數的四份之一，即最少36及9小時，藉此讓計劃受眾涵蓋更多未完全失業但就業不足的勞工。而針對在職貧窮家庭，政府為長遠而言，應考慮推行「負稅率」制度，直接補貼每月收入低於貧窮線的在職貧窮家庭，免卻申請在職家庭津貼的手續和程序的煩惱，避免減低他們的申請意欲。

貧窮青年失業問題嚴峻 促增設實習職位

對於貧窮青年失業問題，扶貧報告顯示，青年失業問題嚴峻，18至24歲貧窮青年的失業亦高達8.9%：25至29歲貧窮青年近九成已完成學業，但仍有53.9%無業，當中約14.7%為失業青年。就此，社協建議，應增設實習職位，以支援不同年齡青年就業和撥款資助企業聘用年青投入職場，政府亦府向企業提供資助，鼓勵企業開設更多實習崗位，增加就業職位。

失業率高企 倡設失業援助金

此外，社協亦促政府儘快設立失業援助金幫助失業人士。社協指出，現時政府推出的支援失業人士、開工不足人士的計劃，都是一次性及受惠人數少，而現有的保就業計劃及綜援更幫不到這一群人。因應失業率高企，政府應設立失業援助金，在綜援制度以外設立非供款式的失業援助金，如失業援助金的津貼額為每月正常收入的80%，上限為16,000元，最多可領取六個月津貼。在經濟下行下，長者的收入也受到莫大影響，報告中更顯示不少貧窮人口屬退休長者。社協建議調升長者的津貼水平，以確保受助人接受津貼後，收入能達致貧窮線以上水平，強化福利政策對貧窮長者的經濟支援。