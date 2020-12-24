政府昨日（23日）公布《2019年貧窮情況報告》，政府恆常現金等政策介入前，本港去年貧窮人口達149.1萬，貧窮率達21.4%，較前年的140.6萬人，增加8.5萬人，即本港在2019年約752萬人口中，每5人就有1人為貧窮人口。

資料圖片/歐嘉樂攝

昨日（23日）公布的《2019年貧窮情況報告》指出，在政府政策介入後，貧窮人口為109.8萬人，貧窮率為15.8%，較前年增加7.4萬人。報告特別提到，在職住戶貧窮情況轉差，反映經濟因素影響非常顯著。而貧窮人口比率最低的區域是西貢區；貧窮率最高的地區竟不是黃大仙區或深水埗區，而是觀塘區最窮。

早前，在網絡上出現一個熱門關鍵字：窮的代名詞，網民紛紛在這個關鍵字發揮創意，用一句說話代替一個窮字，除了「價格敏感型消費者」，亦有「我對運費過敏」，指自己網購時一看到要運費就會放棄，亦有人留言：笑著笑著就哭出來了。

↓↓↓按圖看網民花式自嘲↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：網民公投「最憎同事用咩Emoji 」Top7 笑住滴汗、雙手合十都出事

一入職場深似海，每天與同事見面和短訊的次數，分分鐘多過男/女朋友。近日，有網民在連登討討論區上發文，問問「大家最憎同事Send咩Emoji畀你」，以下7個被網民公認為「乞人憎」的Emoji，你又是不是常常用呢？

▼▼▼▼▼點擊看網民公投Top7最憎同事用咩Emoji！▼▼▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

點擊看全文：網民公投「最憎同事用咩Emoji 」Top7 笑住滴汗、雙手合十都出事