失業英國教師、華籍英兵排隊取飯　餐館：免費飯需求是午巿的20倍

新年伊始，本港經濟未見反彈，失業率更升至近16年以來高位，在五個地區派飯的社企餐館表示，今年領飯人數有上升趨勢，既有年邁的華籍英兵，亦有失業的英籍教師前來領飯，估計今年求助人數有增無減，正研究派出流動貨車「Gingko van」落區派發飯盒及物資，向隱蔽長者或無家者提供更多支援。

社企餐廳銀杏館每日於油麻地、長沙灣、太古、油塘、上環五間分店定期免費飯，名額按當日領飯人數釐定，當中長沙灣分店店長、82歲的陳永賢表示，自去年派飯起，由最初的每日120個名額，升至現時約180個，臨近冬至、元旦等節日，更達到200個以上，人數有增無減，相信與近年本港經濟困難，更多人失業或待業，需要領取免費飯減輕經濟壓力。

陳永賢指出，登記取飯的人士不限於長者，既有年僅二十多歲的輕度智障患者，甚至見過租住劏房的七十多歲居港英國教師，因疫情失去教授英語的工作，被迫放下尊嚴排隊輪候取飯，亦有87歲的華籍英兵，每日由麗角邨徒步1.3公里至餐館領飯，每次領完飯後均向在場義工及職員舉手敬禮。他認為不論任何背景的人士，均在今次疫情中受到不同程度的打擊，冀餐廳提供可行協助，包括日前派發禦寒衣物，以及今日 （3日）派飯及口罩等防疫物資，度過當前難關。

然而他慨嘆，免費取飯人數急增的同時，受到疫情及限聚令所限，餐館消費人流急減，「全日午巿光顧的客人只有不足10個，但係前來領免費飯的人多達200個，係午巿的20倍。」而以往一宗40至50個的外賣飯單亦不再復見，全日外賣訂單合共僅得十數宗，未知人流何時能夠恢復正常。

研究派流動貨車落區向無家者派飯

銀杏館行政總裁麥敏媚表示，目前有賴善長的捐助，每日能夠維持1,100至1,200的派飯名額，估計今年領飯人數會有微微上升的趨勢。而餐廳日前派出貨車主動落區派發衣物及口罩等防疫用品，發現不同地區均有不同需求，例如太古分店的領飯人士，大多集中於鰂魚涌或太古一帶的長者，東區基層因位置較遠，未必前來領飯，另外被指是十八區中最窮困的觀塘區，寄居觀塘碼頭的無家者，難以前往油塘領取免費飯盒，她正研究能否增加資源，未來派出流動貨車「Gingko van」，落區向無家者派發熱飯，亦可透過交予公共屋邨居民互助委員會或非政府組織，向隱蔽家中的長者提供援助，她呼籲更多善長熱心捐助，令餐廳至少為貧困人士在寒冬提供溫飽的機會。