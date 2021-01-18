甘浩望神父絕食第11天　促林鄭月娥解決居留權問題

一向關注人權議題的甘浩望神父，本月8日起開始在政總外絕食，今日（18日）已絕食至第11日，除為了爭取讓被印度家庭收養的烏干達難民和其原本家庭聯絡外，亦為了爭取港人內地子女能居港和父母團聚。今日他聯同居留權委員會、爭取子女居留權家長協會成員在政府總部外靜坐，抗議政府在 1999 年時向人大提請釋法，令一眾港人無法與在內地居住的子女家庭團聚。甘浩望神父指出，過去曾就居留權問題和保安局商討，惟事件未得到合適的處理，故現時爭取與特首林鄭月娥或其秘書處人員會面。

甘浩望神父已在政總外絕食至第11天。（曾鳳婷攝）

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甘浩望神父指，成員過往已為港人內地子女能居港和父母團聚的議題爭取達22年。每年均會就此事在政府總部外靜坐。他認為，當年政府向人大提釋法做法有損香港法律體制，阻礙市民家庭團聚的權利。多年來，他們均積極和保安局溝通，保安局亦曾承諾會妥善處理，惟事件至今仍不了了之。

甘浩望神父提到政府在2011年時曾提出「超齡子女政策」，意指在14歲以下的子女居在內地，而父母一方為香港永久性居民，內地子女便能持單程證到港生活。現已有約7萬子女透過「超齡子女政策」申請單程證來港生活，惟14歲以上的子女（現估算約有7萬人）卻不在政策範圍內，令不少家庭至今團圓無期。「當時推超齡嗰陣，同保安局開會，話預計三年內14歲以下子女就會落晒嚟，之後就會考慮俾14歲以上落嚟（使用單程證餘額），但之前再問保安局又變咗話唔知，要睇下政府點樣」。

神父認為，當年等子女來港的父母年紀漸長，需要有人照顧，如能讓子女居港，可以解決照顧問題。他又指，根據香港統計處資料，香港出現了60年來首次人口負增長，相信政府若開放接納這些子女，亦會為社會帶來益處，故會繼續爭取他們的居留權，並會堅持到底。

內地子女來港多年仍持行街紙：張身份證係政府欠我

同場的有89歲林婆婆，她持有香港永久身份證，惟在當年的政策下，只可以帶一名子女來港生活，其餘子女則留在內地，她為子女爭取居港權多年，惟至今仍無果。另一名蔡女士是1999年爭取居港權港人的內地子女，在當年判決後，她便持行街紙多年，現時仍需要每數個星期或數個月到入境處續期一次。蔡女士指，她過往曾多次詢問入境處，無法領取身分證的原因，惟至今仍未獲得解釋，「張身份證係政府欠我！」

居留權事件發生在1999年1月29日，香港終審法院就港人內地子女居留權（吳嘉玲案）作出裁決，所有香港永久居民在內地所生子女，不論出生時父或母是否已成為香港居民，都可享有居留權。惟在終審法院判決後，時任保安局局長葉劉淑儀聲稱，判決將令到10年內有167萬港人內地子女湧港。在同年6月，香港政府便首次請求人大就此釋法，改變居留權制度。