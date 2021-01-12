甘浩望神父寒冬下政總外絕食至月底　盼爭取烏干達難民母女團聚

向來關注香港難民權益的甘浩望神父在上周五（8日）開始在灣仔社會福利署總辦事處外絕食，要求社署讓現已被印度家庭收養的烏干達難民Alicia和其原生家庭聯絡。甘神父表示，過往已就事件與社署周旋達8年，並認為社署處事以「效率凌駕人情」，多年來的爭取亦無果，故今日（12日）把行動升級，轉到政府總部繼續絕食行動。甘神父預計絕食至本月29日（即在1999年香港終審法院對居留權事件判決的22周年紀念日），並於當天向保安局、入境處、特首或其秘書處遞信請願，希望事件得到處理和回覆，爭取Alicia母女團聚。

甘神父指，他早於2012年認識來自非洲烏干達的難民Shifa。言談間，Shifa向他透露她本來育有一女 Alicia，惟因社署認為她無力照顧，故由社署接收，女兒入住兒童之家。甘神父憶述，2010年Shifa誕下Alicia後，其丈夫不願承認女兒，令Shifa當時精神狀況欠佳，Shifa曾在女兒哭鬧時，以非洲偏方向女兒滴酒，盼停止女兒哭鬧行為。

母曾被判入獄 法庭判決剝奪其撫養權

翌日當Shifa帶女兒覆診時，醫生懷疑Shifa有精神問題，以及有虐待兒童嫌疑，故把個案轉介，Shifa也隨即關進小欖精神病治療中心約三個月，女兒由保良局暫時接收。Shifa釋放後一直有探訪女兒，惟2012年曾因一次沒到入境處報到，被判入獄。社署以Shifa曾經犯事及無力照顧女兒為由訴諸法庭，2014年法庭判決剝奪她的撫養權。自此，Shifa亦失去探望女兒的權利。

烏干達官員曾介入事件 最後卻不了了之

遠在烏干達的Alicia外婆及姨姨得知事件後，便提出可以代為照顧Alicia。她們更聯絡烏干達外長講述情況，外長亦於2014至2016年間積極地以電郵聯絡社署，當中多次表明希望Alicia可以由她的外婆撫養。惟外長在2016後被調到德國工作，社署亦暫停和當局聯絡，事情不了了之。

甘神父指，當時未想過這是他和Alicia最後一次見面，他憶述，Alicia曾和他透露「你以後見唔到我，但我想見你哋」。（曾鳳婷攝）

在2014年的法庭判決後，Shifa亦未能再次探訪女兒Alicia。她其後被遣返至烏干達，但一直與甘神父保持聯絡，亦時常表示掛念女兒，希望能接回同住。甘神父一直替Shifa探訪Alicia，惟在2015年時，社署突然拒絕他的探訪。經過一番爭取下，只能在社工陪同下，一個月探訪兩次。甘神父認為做法不合理，質疑社署有監視之嫌。

Alicia突被印度家庭收養

至2019年一次探訪中，社署社工向他表示，Alicia將會由一個印度家庭收養，甘神父感到愕然，質疑為什麼是收養而不是寄養，「收養係永遠屬於嗰個家庭，同寄養唔同」。甘神父指，當時未想過這是他和Alicia最後一次見面，他憶述，Alicia曾和他透露，「你以後見唔到我，但我想見你哋」。

隨後，Alicia家人曾聘請一名律師就事件寫信給社署，惟對方並沒有書面回覆，只透過電話聯絡，指Alicia日後也可以和原生家庭聯絡，惟另一邊卻於兩天後把Alicia送到收養家庭手上。甘神父表示對做法不能接受，透過律師向法庭提出反對收養，但他質疑社署沒有將信件轉交法官，導致律師無法到庭申述反對理由，最終法庭把撫養權判給收養家庭。

神父提出探望被拒 批社署以「效率凌駕人情」

印度家庭收養Alicia後，甘神父嘗試向社署提出希望探訪Alicia，惟社署指因收養家庭不想和他們接觸為由，拒絕他的請求，亦有社署職員曾向神父說：「唔好阻住佢哋生活」。甘神父認為社署並非「以人為本」，是以「效率凌駕人情」。即使烏干達外長亦曾努力協助，但眾人多年來的介入均無果。

甘神父認為社署並非「以人為本」，反而以「效率」為首要考慮，是以「效率凌駕人情」。（曾鳳婷攝）

故此，甘浩望神父決定在政府總部絕食至本月29日，預計會就事件在當日向保安局、入境處、特首或其秘書處遞信請願，助Alicia母女團聚。

現年72歲的甘浩望神父過往曾為不同議題發聲絕食，當中以難民權益為主，去年為聲援青山灣入境事務中心（CIC）被無期羈留的人士，曾進行50小時絕食行動，希望為他們爭取合適的權益。